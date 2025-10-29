Kim Jong-un dispara un misil apenas HORAS antes de que Trump visite Corea del Sur mientras el tirano promete “prepararse para una guerra nuclear”

KIM Jong-un ha disparado terroríficos misiles de crucero en su último llamado de atención, apenas unas horas antes de la llegada de Donald Trump a Corea del Sur.

Pyongyang dijo que el lanzamiento del buque de guerra era un “ejercicio de disuasión” y se produce días después de que el líder estadounidense propusiera una reunión con su homólogo norcoreano.

El régimen de Kim dijo que el propósito de la última operación también era “prepararse para una guerra nuclear”.

También calificaron la prueba como un éxito y dijeron que ayudaría a ampliar las capacidades operativas del ejército del estado paria.

Los misiles de crucero mar-tierra fueron lanzados el martes desde destructores navales en el Mar del Oeste, informaron los medios locales.

Las autoridades del reino ermitaño dijeron: “Los misiles de crucero, que fueron modificados para el lanzamiento desde barcos, se lanzaron verticalmente y volaron a lo largo de una trayectoria determinada sobre el Mar del Oeste durante unos 7.800 segundos, destruyendo el objetivo.”

Se produce mientras Trump continúa viajando por Asia para codearse diplomáticamente, habiendo visitado más recientemente Japón.

el visitara Corea del Sur el miércoles y se espera que se reúna allí con el líder chino Xi Jinping el jueves.

Pero el presidente de Estados Unidos también propuso reunirse con Kim mientras viaja por todo el continente para cerrar acuerdos y establecer una buena relación.

Trump invitó a Kim a una reunión en la Zona Desmilitarizada (DMZ) el fin de semana pasado, pero el déspota aún no ha respondido.

Hablando de una posible reunión de segunda ronda con el líder norcoreano, el Don dijo: “Si se pone en contacto conmigo, me gustaría hacerlo”.

Se produce después de que Trump visitara a Kim durante su primer mandato en una reunión sin precedentes en 2019.

Según los informes, el último lanzamiento de Kim hizo volar el arma letal durante poco más de dos horas.

Pyongyang afirmó que la prueba era parte de “medidas de disuasión de guerra” y parte de sus esfuerzos por “dar uso práctico a las fuerzas nucleares”.

Dijeron: “Debemos renovar constantemente nuestro poder de combate y, en particular, es nuestra misión y deber responsable mejorar constantemente nuestra preparación para el combate nuclear”.

Se produce después de que Kim revelara un “santuario sagrado” para los cientos de soldados norcoreanos que murieron luchando en la sangrienta guerra de Vladimir Putin en Ucrania.

El llamado Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate “rezará por la inmortalidad de los orgullosos héroes” que “realizaron hazañas inmortales en las operaciones militares en el extranjero”.

Flanqueado por diplomáticos rusos y familiares de los muertos que lloraban, Kim juntó los rostros de los soldados entre sus manos y declaró que su “hermandad” con Moscú “avanzaría sin parar”.

La escalofriante muestra de desafío es una prueba de que la malvada alianza de Pyongyang con el Kremlin se está estrechando incluso cuando las fuerzas rusas tambalean ante las nuevas sanciones estadounidenses.