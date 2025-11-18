La agonía de la familia cuando el auto robado con el perro Arnie atrapado en la parte trasera se encuentra más de una semana después con su querida mascota muerta dentro

LA frenética búsqueda de un perro desaparecido de la familia terminó en tragedia después de que la querida mascota fuera encontrada muerta en la parte trasera de un camión robado.

Se está llevando a cabo una búsqueda de un ladrón que dejó morir al pastor alemán, Arnie, después de que se llevó a cabo una búsqueda generalizada para localizarlo.

Arnie estaba dormido en el Toyota HiLux negro modelo 2012 de su dueño en el momento en que robaron la camioneta de una casa en Brisbane, Australia.

Se cree que el HiLux fue robado entre la 1.30 y las 5.00 horas del 8 de noviembre.

Nathan McKeown dejó a Arnie, de 8 años, en la parte trasera de su camioneta con aire fresco y agua mientras visitaba a unos amigos en su casa, se informó.

El Kelpie del amigo no se llevaba bien con Arnie, por lo que para evitar la angustia de ambos perros, Arnie estuvo encerrado de forma segura en el vehículo durante la visita.

“Fui y me encontré con uno de mis compañeros, él me recogió, recorrimos las calles, comprobamos los aparcamientos para ver si estaban abandonados”, dijo el padre de uno a los medios locales la semana pasada.

“Lo habría escuchado si hubiera ladrado, probablemente pensó que era yo quien estaba subiendo a la ute”.

La policía y la comunidad trabajaron frenéticamente para localizar los desaparecidos truck y Arnie en una búsqueda agotadora que duró una semana.

La familia ofreció una recompensa de £ 3000 e incluso contrató a un detective de mascotas.

Louise, la esposa de Nathan, y su hija de cinco años estaban desesperadas por tener a su amigo peludo en casa.

Louise dijo a los medios locales: “Él (Arnie) sabía que estaba embarazada antes que yo.

“Hemos pasado por mucho con él, sólo lo queremos de vuelta. Es muy especial.

“Solo esperamos que lo cuiden, es un perro grande, pero es un gigante grande y amigable”.

Trágicamente, Arnie fue encontrado muerto dentro del camión abandonado el 18 de noviembre, aproximadamente a media hora de donde fue visto por última vez.

Un ciudadano reconoció el vehículo y alertó a las autoridades.

La página de Facebook de Arnie Lost Dog QLD compartió la devastadora noticia.

“Arnie fue encontrado ayer fallecido, todavía en la parte trasera de la ute que fue robada.”, decía la publicación.

“Desafortunadamente no hay un resultado mejor.

“Estamos más que devastados. ¡¡No merecía irse así!! Tuvimos la mejor vida con él y lo vamos a extrañar muchísimo”.

La familia agradeció a la comunidad por su apoyo.

“Queremos agradecer sinceramente a todos por toda su ayuda durante la semana pasada en la búsqueda de nuestro niño Arnie”, dijeron.

La policía de Queensland dijo que los investigadores trabajaron día y noche para intentar salvar a Arnie a tiempo.

El sargento detective Christopher Lafferty dijo que su equipo estaba “devastado” por el resultado.

“No habíamos perdido la esperanza de encontrar a Arnie y poder reunirlo con su familia”, dijo.

“Los oficiales siguen comprometidos a encontrar justicia para Arnie y su familia y continuarán investigando cualquier informe para identificar y localizar al delincuente”.