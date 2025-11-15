La “amante adolescente” de VLADIMIR Putin, Alisa Kharcheva, recibió un cómodo piso de 1 millón de libras después de su presunta aventura con el tirano ruso.

El padre del joven de 17 años incluso estaba atrapado en la nómina de Putin, según los medios de investigación rusos, que afirman que el estudiante que había terminado la escuela era introducido clandestinamente en la casa de Vlad por la noche.

Mientras la compañera del tirano ruso, Alina Kabaeva, estaba fuera, se afirma que Kharcheva fue introducida clandestinamente en la residencia oficial de Vlad varias veces a lo largo de 2010 y 2011.

Y después de que su relación terminó, el adolescente fue recompensado con un apartamento de 100 metros cuadrados valorado en un millón de libras, ubicado en el complejo “Golden Keys-2” en Moscú.

El hombre que le dio el lujoso apartamento era un colaborador cercano de uno de los mejores amigos de Putin, quien también le había proporcionado apartamentos a la propia hija del presidente.

El padre de Kharcheva, Vsevolod, que jugó para Dinamo Moscúel hielo hockey equipo, fue contratado más tarde por la importante empresa de propaganda de Putin, Dialogue, donde todavía le pagan alrededor de £ 1.000 al mes.

Los periodistas de investigación rusos alegan que Kharcheva, que ahora usa el segundo nombre Akhilgova, tenía sólo 17 años cuando Putin la atrajo por primera vez.

Apareció en un calendario elaborado por el movimiento político juvenil Nashi.

Se afirma que el grupo le envió una copia, con la esperanza de que una de las chicas destacadas lo engañara y pudieran usarla para ganar influencia.

Después de recibir una copia, Putin se enamoró de Alisa, quien se hizo pasar por Miss Abril.

“Junto con la copia de regalo del calendario, los datos de contacto de los estudiantes fueron entregados al Kremlin”, dice una nueva cuenta.

“El teléfono de Alisa sonó muy pronto.

“Una voz al otro lado de la línea la saludó y sugirió una reunión en la residencia suburbana del primer ministro, aparentemente refiriéndose a Novo-Ogaryovo en la región de Moscú.

“Quien llamó probablemente era un colaborador de Putin, aunque uno de nuestros interlocutores repite un rumor que circula entre Nashi [people] que era [Putin] él mismo, impresionado por la foto de su belleza.

“Todos los que hablaron con nosotros están de acuerdo en un punto: las relaciones íntimas entre Kharchev y Putin”.

Si bien su obsesión por Kharcheva ha sido documentada durante mucho tiempo, ahora está siendo objeto de un escrutinio renovado, a medida que surgen nuevos detalles sobre su aventura amorosa hace más de una década.

Alisa nunca ha confirmado la aventura, pero ha dado respuestas crípticas en raras apariciones en los medios.

Una vez admitió que a Putin le “gustaron” sus fotos, y anteriormente había descartado otras preguntas sobre su conexión con Vlad como “estúpidas”.

Sin embargo, la modelo realizó una sugerente sesión de fotos en 2012 en la que posó con un vestido rojo con una foto de Putin y un gatito.

Subió las imágenes a su sitio web personal junto con comentarios que lo aclamaban como un “hombre magnífico”.

Putin tiene una historia de relaciones turbia: solo se casó oficialmente una vez, con su esposa Lyudmila en 1983.

Se informó por primera vez que se separaron en 2008 y que Putin tenía una relación con la gimnasta olímpica Kabaeva.

Sin embargo, el periódico que informó por primera vez sobre esto en Rusia fue cerrado.

Cinco años después, se confirmó oficialmente que Putin y su esposa se habían separado.

Pero en este período se cree que Putin y Lyudmila estaban separados, Vlad continuaba con Alina como su pareja principal, mientras también tenía citas con la joven Alisa.

Ahora, la primera dama no oficial Kabaeva disfruta de un papel muy público en el régimen: participa en gimnasia diplomacia en nombre de Rusia,

Ex gimnasta muy condecorada, ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004.

Las visitas de Alisa a Vlad supuestamente comenzaron cuando ella tenía 58 años y estaban programadas para coincidir con cada vez que su pareja estaba ausente.

“La niña visitaba regularmente al primer ministro; estas visitas coincidían naturalmente con las salidas de la residencia de Alina Kabaeva, que entonces ya era la principal socia de Putin”, informó el medio de comunicación ruso Proekt.

Según los informes, las visitas de Alisa se realizaban una vez cada dos semanas.

Si bien su papel como amante de Putin estuvo oculto, ella no estuvo oculta al público.

ella apareció en televisión para hablar del calendario y avanzó rápidamente a la final del Miss Rusia concurso.

“Cuando ella quiso participar en el Miss Rusia del concurso, inmediatamente terminó en la final, transmitida por NTC, un canal propiedad del Estado y de los amigos de Putin.

“Todo el país, sin saberlo, vio pasar etapa tras etapa a la amante del Primer Ministro, desfilando en traje de baño y traje de noche, respondiendo a las preguntas de los jueces”, añadió Proekt.

Sin embargo, no ganó, tal vez porque esto habría provocado demasiado escrutinio.

Los jefes de Nashi intentaron utilizar sus visitas a Putin para vender su influencia.

Querían convertirla en una versión rusa de Madame de Pompadour, amante y consejera del rey Luis XV de Franciaafirmó un informe.

Era “la historia de cómo un grupo de nashistas intenta acercarse a Vladimir Putin utilizando a una menor de edad.

“De hecho, fue un intento de repetir la leyenda de los patrocinadores de Madame Pompadour en la corte de Luis XV.

“Nuestros interlocutores no recuerdan que se haya implementado ni una sola iniciativa que Alisa llevó a la cama de Putin.

“Además, uno de ellos cree que los intentos de explotar el romance deben haber irritado a Putin”.

Putin, que ahora tiene 73 años, finalmente dejó de invitar al adolescente a su dormitorio; su relación solo duró alrededor de un año y terminó en 2011.

En cambio, fue “ubicada” en la principal institución de educación superior de Rusia, MGIMO, y recibió una lujo Apartamento en Moscú, según las fuentes.

Cuando se le preguntó sobre su relación con Putin y si él la ayudó a conseguir un piso, Alisa no echó un jarro de agua fría sobre las reclamaciones y dijo: “Nunca nadie me había hecho preguntas tan estúpidas”.

Hoy dirige una exitosa cadena de empresas de élite. curtido estudios.

Las revelaciones siguen a la publicación de un libro que decía que Putin defiende públicamente la tradicional casamiento pero prefiere relaciones “libres” para él mismo, acostándose con una “multitud de mujeres”.