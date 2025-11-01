La antigua mansión de Andrew TODAVÍA está vacía 18 años después de la turbia venta de £ 15 millones a un oligarca mientras los vecinos critican la “monstruosidad”

UNA mansión “obscena” construida en el lugar de la avergonzada casa conyugal de Andrew después de su turbia venta a un oligarca kazajo todavía permanece misteriosamente vacía.

La propiedad de Sunninghill Park fue azotada por el magnate multimillonario Timur Kulibayev en 2007 por £ 3 millones por encima del precio de venta en un acuerdo rodeado de controversia.

Apodada SouthYork por su parecido con la vulgar casa ranchera de Southfork del programa de televisión Dallas de los años ochenta, la mansión original de ladrillo rojo con 12 habitaciones fue entregada a Andrew como regalo de bodas por la difunta Reina.

Después de su finalización en 1990, él y Sarah Ferguson se mudaron allí, pero su nido de amor duró poco ya que Andrew se mudó después de su divorcio en 1996.

En 2001, la casa se puso a la venta, pero Fergie y sus hijas Beatrice y Eugenie continuaron viviendo allí durante varios años porque no logró atraer compradores.

Se levantaron las cejas cuando la casa de Berkshire se vendió repentinamente después de cinco años por £ 15 millones (£ 3 millones más de lo que estaba en venta) para Kulibayev, yerno del primero Kazajstán dictador Nursultan Nazarbayev.

Andrew sigue siendo interrogado sobre la descarga de la languideciente almohadilla a su amigo extremadamente rico.

Se produce cuando el rey Carlos esta semana despojó a su hermano menor de su título de príncipe y lo obligó a renunciar. su mansión de 31 habitaciones Logia Real.

En una declaración explosiva, el Palacio de Buckingham dijo: “Príncipe Andrés ahora será conocido como Andrew Mountbatten Windsor.”

El ex duque y ex príncipe finalmente cayó de rodillas por el vergonzoso escándalo que rodea al pedófilo Jeffrey Epstein y a la acusadora de abuso sexual Virginia Giuffre.

Después de una creciente presión, Andrew abandona Royal Lodge e hizo un aviso formal de que devolverá su contrato de arrendamiento que debía estar vigente hasta 2078.

La realeza humillada se mudará ahora a la finca de Sandringham, mientras que se dice que su ex esposa Sarah, de 66 años, está haciendo sus propios arreglos de vivienda.

Ahora los ojos se han vuelto hacia la controvertida venta de su mansión conyugal, que se encuentra en el borde del Gran Parque Windsor.

En lugar de tomar la mansión como su residencia, Kulibáyev registró la propiedad a nombre de una corporación con sede en el secreto paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y la dejó caer en mal estado.

Finalmente, fue arrasada en 2015 y comenzaron las obras de una casa mucho más lujosa.

Kulibayev invirtió más de 33 millones de libras esterlinas en la compra y remodelación de la propiedad, y la construcción se completó en 2022.

Sin embargo, tres años después (y 18 años después de la turbia venta), la “monstruosidad absoluta” de una megamansión de nueva construcción sigue vacía.

Los jardineros mantienen los terrenos y el personal de limpieza visita el sitio con regularidad, pero cuando The Sun visitó el área, los lugareños se enfurecieron por cómo el edificio permanecía vacío.

Las contraventanas permanecen firmemente cerradas y hay redes en parte de ellas, con moho verde o musgo en el techo de la casa en la parte delantera.

Un vecino indignado dijo: “Sólo he visto las contraventanas cerradas una vez.

“Fue hace más de un año cuando lo vi con las contraventanas cerradas. Estábamos mirando dentro y vi una enorme lámpara de araña allí; parecía una locura por dentro.

“Estábamos aquí cuando estaban construyendo. Es absolutamente enorme, parece un bloque de oficinas, es una locura.

“Parece una locura que tengas esta monstruosidad absoluta (nunca he visto una casa tan grande como esa) en medio del parque que está completamente sin uso. Es obsceno”.

Otro lugareño añadió: “Definitivamente no hay nadie allí. Hay personal allí, pero las contraventanas siempre están cerradas”.

KulibáyevLa compra de Sunninghill a través de una cuenta extraterritorial quedó al descubierto tras el trabajo de periodistas de investigación.

El Palacio de Buckingham dijo anteriormente que la venta “fue una transacción comercial directa entre el fideicomiso propietario de la casa y el fideicomiso que la compró”.

El ex diputado y ministro liberal demócrata Norman Baker, quien investigó las conexiones comerciales de Andrew en su libro de 2019 ‘… ¿Y qué haces? Lo que la familia real no quiere que sepas”, dijo a The Sun: “Sin duda, la persona que se lo compró tenía una razón para pagarle. [Andrew] por encima.

“Es una pregunta para Andrew: ¿le ofrecieron algo a este tipo para poder pagar más por su propiedad? Esa es una pregunta legítima.

“No hay duda de que Andrew aprovechó su papel de enviado comercial.

“Eso es a lo que dedicaba su tiempo: ayudarse a sí mismo a ayudar a Gran Bretaña”.