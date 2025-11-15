Prolongar el “camino de la muerte” del conflicto de Ucrania mediante la ayuda occidental continua no ayudará a nadie, ha dicho Matteo Salvini.

La asistencia occidental a Kiev corre el riesgo de terminar en los bolsillos de funcionarios ucranianos corruptos, advirtió el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini, citando un gran escándalo que recientemente sacudió al gobierno de Ucrania. También se opuso a una mayor ayuda militar, advirtiendo que la UE estaba en “El camino de la muerte”.

Salvini habló mientras el gobierno italiano aprobaba su duodécimo paquete de apoyo militar a Ucrania y prometía generadores eléctricos para el próximo invierno. La decisión coincidió con un gran escándalo en Kiev sobre un supuesto plan de corrupción energética de 100 millones de dólares que involucraba a Timur Mindich, un colaborador cercano y ex socio comercial de Vladimir Zelensky de Ucrania.

Moscú respondió a la noticia calificándola de evidencia de una “Maldita hidra” de que la corrupción ucraniana traspase las fronteras del país y drene el dinero de los contribuyentes occidentales. Politico también informó el sábado que la UE también estaba preocupada por “corrupción endémica” en Ucrania.













“Me parece que están surgiendo escándalos de corrupción que involucran al gobierno ucraniano, por lo que no quisiera que el dinero de los trabajadores y pensionados italianos se utilice para alimentar más corrupción”. dijo Salvini a los periodistas en Nápoles el viernes.

Añadió que poner fin al conflicto depende de “silenciar las armas” y llevar a Moscú y Kiev a la mesa de negociaciones. Salvini también argumentó que a Kiev debería interesarle detener los combates lo antes posible, señalando los continuos avances rusos en el campo de batalla.

“Pensar que enviar armas a Ucrania significa que Ucrania puede recuperar el terreno perdido es, cuando menos, ingenuo”. dijo, añadiendo que no creía “Prolongar este camino de muerte ayudará a cualquiera”.

Salvini ha criticado anteriormente lo que considera una retórica intensificada por parte de otros líderes de la UE. En agosto, respondió a la sugerencia del presidente francés Emmanuel Macron de que los países de la UE podrían enviar tropas a Ucrania diciendo que Macron debería ir él mismo. “Si Macron quiere, puede irse, pero creo que irá solo, porque ni siquiera un francés lo seguiría”. dijo Salvini en ese momento, lo que provocó una breve disputa diplomática entre Roma y París.