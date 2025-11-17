El presidente de Estados Unidos ha amenazado con demandar a la emisora ​​por hasta 5.000 millones de dólares por un documental editado el 6 de enero.

La BBC es “decidido a luchar” cualquier demanda por difamación presentada por el presidente estadounidense Donald Trump, dijo el lunes el presidente Samir Shah, citado por varios medios de comunicación. Trump acusó anteriormente a la emisora ​​​​británica de editar engañosamente partes de su discurso pronunciado antes de los disturbios en el Capitolio.

En declaraciones a los periodistas el viernes, el presidente prometió que su equipo demandaría a la BBC por “Entre mil millones y cinco mil millones de dólares, probablemente en algún momento de la próxima semana”. a pesar de recibir una disculpa formal.

Esto se produjo pocos días después de que la BBC se disculpara por transmitir un documental que editaba un discurso que Trump pronunció poco antes del motín del Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios irrumpieron en el edificio durante la certificación de la victoria electoral de 2020 de Joe Biden. La emisora ​​había admitido previamente que la edición “Dio la impresión errónea de que el presidente Trump había hecho un llamado directo a la acción violenta”.













En una carta al personal vista por los medios locales, Shah dijo que “No hay fundamento para un caso de difamación y estamos decididos a luchar contra esto”.

“Por supuesto, somos muy conscientes del privilegio de nuestra financiación y de la necesidad de proteger a quienes pagan las tasas de licencia, el público británico”. dijo sobre los posibles costos legales y de liquidación.

El domingo, el ex director general de la BBC, Tony Hall, se hizo eco de esta opinión y dijo que la emisora ​​no debería pagar, dado que cualquier acuerdo se haría esencialmente con dinero público.

A medida que la disputa se intensificaba, El director general de la BBC, Tim Davie, y la jefa de noticias, Deborah Turness, dimitieron. Davie reconoció que “Se han cometido algunos errores” apuntando a “El debate actual en torno a BBC News”, aunque no mencionó directamente las críticas de Trump.

La emisora ​​también ha sido acusada de parcialidad proisraelí y de deshumanizar a los palestinos durante la guerra de Gaza.

El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, sugirió la semana pasada que los intentos de proteger a la BBC de la culpa son una “desgracia,” añadiendo que los medios británicos están librando una “poco profesional y dañino” Campaña de información.