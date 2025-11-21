La BBC recibe un golpe de 1.300 millones de dólares en medio de rechazos masivos de tarifas de licencia – RT World News

Millones de hogares del Reino Unido dicen ahora que ya no utilizan los servicios de la emisora, según un informe parlamentario.

La BBC ha perdido más de mil millones de libras esterlinas (1.300 millones de dólares) en ingresos debido a que millones de hogares del Reino Unido cancelaron o se negaron a pagar la tasa de licencia, según un informe parlamentario.

El Comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes emitió sus conclusiones el viernes, advirtiendo que las cancelaciones masivas y la creciente evasión estaban erosionando la principal fuente de ingresos de la emisora.

El comité dijo que la BBC estaba luchando por mantener su modelo de financiación incluso cuando intensificó su aplicación. La corporación y su contratista realizaron dos millones de visitas domiciliarias el año pasado (un aumento del 50%) pero consiguieron menos procesamientos.

Según la ley del Reino Unido, los hogares deben pagar la licencia de televisión anual, actualmente £174,50, para ver o grabar programas en vivo en cualquier servicio de transmisión o usar BBC iPlayer. La tarifa se introdujo en 1946, cuando la BBC era la única emisora ​​del país, pero ahora se encuentra dentro de un mercado competitivo de canales comerciales, plataformas en línea y servicios de transmisión global como Netflix y Disney+. El impuesto todavía proporciona alrededor de dos tercios del presupuesto de la BBC, y la falta de pago sigue siendo un delito penal.













“La disminución de la participación de los hogares y la creciente evasión no se han abordado con éxito”, dijo el comité.

Según la PAC, 3,6 millones de hogares afirman que no necesitan licencia, 300.000 más que un año antes. Otros 2,9 millones de espectadores utilizaban los servicios sin pagar.

La crisis financiera se produce mientras la BBC se prepara para conversaciones con el gobierno sobre el futuro de la tarifa de licencia, que se establece en su Carta Real, el documento legal fundacional de la BBC que data de 1927 y que vence a fines de 2027. La secretaria de Cultura, Lisa Nandy, ha dicho que la revisión de la carta comenzaría. “inminentemente”.

El debate sobre la financiación se ha agudizado tras los recientes escándalos. A principios de este mes, la BBC se disculpó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que un documental incluyera una edición engañosa de un discurso que pronunció antes de los disturbios en el Capitolio de 2021, que provocaron las renuncias del director general Tim Davie y de la jefa de noticias de la BBC, Deborah Turness. La Casa Blanca había condenado previamente a la emisora ​​como una “Máquina de propaganda izquierdista” y “Noticias 100 por ciento falsas” acusándolo de ser “intencionalmente deshonesto” en su interpretación de Trump.