La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota para forzar la publicación de los archivos de Epstein – RT World News

El hecho se produce un día después de que el presidente Donald Trump pusiera fin a su oposición a la medida.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó abrumadoramente el martes a favor de obligar al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos no clasificados relacionados con el difunto pedófilo Jeffrey Epstein.

El lunes, el presidente Donald Trump puso fin a su oposición al plan llamando a los republicanos de la Cámara a apoyar la iniciativa.

Epstein, un delincuente sexual condenado, fue encontrado muerto en una cárcel de Manhattan en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Su larga asociación con figuras ricas e influyentes en Estados Unidos y más allá continúa alimentando la controversia en Washington, donde ambos partidos se han acusado mutuamente de utilizar el caso para obtener beneficios políticos.

La resolución fue aprobada por 427 a 1 después de ser firmada por 218 legisladores en la Cámara, donde los republicanos tienen una mayoría de 219 a 214. Los documentos ahora pasarán al Senado para su mayor consideración. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, un republicano, se negó a comentar sobre lo que viene después.













La resolución aún permite al Departamento de Justicia retener materiales que podrían “poner en peligro una investigación federal activa o un procesamiento en curso”.

El lunes, Trump declaró en Truth Social que “El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes puede tener todo lo que legalmente le corresponde, ¡NO ME IMPORTA!” También sostuvo que “No tenemos nada que ocultar”.

El presidente se había opuesto a la publicación durante meses, acusando a los demócratas de exagerar el caso para distraer al público de los problemas reales y dañar su presidencia. Todavía se refirió al caso como el “El engaño de Epstein” en su publicación en las redes sociales.

Trump prometió hacer públicos los archivos de Epstein durante su campaña electoral y firmó una orden ejecutiva al respecto poco después de asumir el cargo. Desde entonces, los funcionarios estadounidenses han publicado varios lotes de archivos relacionados con el financiero caído en desgracia, incluidos 20.000 documentos sólo en noviembre.

Sin embargo, materiales clave –incluidos registros de vuelo, nombres de clientes y listas de contactos– han permanecido sellados, alimentando especulaciones sobre quiénes podrían estar implicados. A principios de este mes, los demócratas publicaron un correo electrónico en el que Epstein alegaba que Trump “Sabía sobre las chicas.” En respuesta, Trump ordenó una investigación sobre los vínculos de Epstein con destacados demócratas, incluido Bill Clinton.