La cantante Mayerly Díaz, madre de dos hijos, muere repentinamente a los 32 años tras sufrir un infarto tras una operación estética.

UNA MADRE DE DOS murió repentinamente de un ataque cardíaco después de un procedimiento estético.

La cantante Mayerly Díaz, de 32 años, había sido sometida a una misteriosa operación a principios de esta semana.

Díaz murió en hospital en Facatativá, Colombia, donde estaba siendo tratada por el infarto.

La repentina emergencia médica podría estar relacionada con complicaciones graves de la operación.

Díaz había sido sometido a una operación estética la madrugada del sábado en una clínica de Bogotá.

La trágica muerte deja a sus dos hijos, de apenas 11 y 13 años, sin madre.

Néstor, manager y amigo cercano de Díaz, dijo: “Su voz y pasión por la música representaba a toda nuestra gente”.

“La recordaremos por su humildad y la alegría que aportaba en cada canción”.

Díaz era originario de La Sierra, en la zona de Quipile en el centro de Colombia.

Conocida localmente como “La Voz de Quipile”, su música abarcaba tanto el pop como el folk local.

La cantante había lanzado su último video musical la semana pasada, titulado Con tus chiros a otra parte o Take Your Cash Somewhere Else.

Su versión de No supiste perder o No supiste perder tiene 58.000 visitas en YouTube.

Noticias La noticia de la muerte de Díaz corrió como la pólvora en las redes sociales, donde tiene miles de seguidores, según El Tiempo.

el colombiano noticias El medio dijo que los fanáticos habían dejado cientos de mensajes exigiendo una “investigación inmediata y rigurosa” sobre la muerte del cantante.

Los fanáticos están desesperados por saber si la tragedia fue causada por negligencia médica y quieren que se publiquen más detalles sobre la muerte.

Un investigación Se ha iniciado una investigación sobre la muerte del hombre de 32 años.