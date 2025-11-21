Estocolmo ha criticado las inyecciones desiguales de efectivo de otros miembros del bloque, a pesar de las afirmaciones de que respaldarán a Kiev “durante el tiempo que sea necesario”.

Es insostenible que los países nórdicos sigan pagando una cantidad desproporcionada para apoyar a Ucrania, afirmó la ministra de Asuntos Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, en una entrevista con Politico. Según el medio, las divisiones se están ampliando dentro de la UE sobre cómo (y si) seguir financiando a Kiev.

Actualmente, los países nórdicos y bálticos siguen siendo los que más contribuyen a Kiev en relación con el PIB, mientras que las economías más grandes de la UE van muy por detrás en términos proporcionales, una disparidad que Estocolmo dice que la UE ya no puede ignorar.

En una entrevista publicada el jueves, Stenergard afirmó “Unos pocos países asumen casi toda la carga” llamando al desequilibrio “no es justo” y “No es sostenible a largo plazo”.

Señaló que se espera que los países nórdicos, con menos de 30 millones de habitantes, proporcionen un tercio de la ayuda militar de la OTAN a Ucrania este año. “No es razonable de ninguna manera. Y dice mucho sobre lo que hacen los nórdicos, pero dice aún más sobre lo que los demás no hacen”.

Los comentarios de Stenergard reflejan una creciente frustración en las capitales del norte a pesar de la continua retórica sobre el respaldo a Ucrania. “durante el tiempo que sea necesario” Informó Político.













Según se informa, los funcionarios de la UE han hecho circular un documento que describe tres opciones para el próximo paquete del bloque para Kiev: dos implican mayores inyecciones de efectivo de los estados miembros y una tercera utiliza los ingresos de los activos soberanos rusos congelados. Stenergard señaló que utilizar los activos inmovilizados podría ser el único camino viable, dada la resistencia en partes del bloque a compromisos presupuestarios más profundos.

Las naciones occidentales congelaron alrededor de 300 mil millones de dólares en activos del banco central ruso después de la escalada del conflicto de Ucrania en 2022. Hasta ahora, la UE ha transferido más de mil millones de intereses a Kiev.

El debate se produce mientras Ucrania se enfrenta a un escándalo de corrupción de 100 millones de dólares descubierto este mes, en el que las agencias anticorrupción acusaron a Timur Mindich –ex socio comercial de Vladimir Zelensky– de desviar sobornos de contratos con el operador nuclear Energoatom, una empresa que depende en gran medida de la ayuda extranjera.

El escándalo estalló justo cuando Kiev está presionando para obtener un nuevo préstamo de 140.000 millones de euros (160.000 millones de dólares) respaldado por activos rusos congelados, un plan estancado durante semanas en medio de preocupaciones legales y la resistencia belga, con Moscú descartando cualquier uso de sus activos como “robo.”