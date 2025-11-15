La Casa Blanca acusa al gigante de Internet Alibaba de ayudar al ejército chino a atacar a Estados Unidos.

WASHINGTON está acusando al gigante tecnológico Alibaba de ayudar silenciosamente al ejército de China a atacar a Estados Unidos.

Las afirmaciones explosivas se hicieron en un memorando de seguridad nacional que cita inteligencia desclasificada “ultrasecreta”.

El documento, compartido con el Financial Times, supuestamente describe cómo Alibaba proporciona al Ejército Popular de Liberación tecnología y datos que los funcionarios estadounidenses creen que podrían socavar la seguridad nacional.

Según el memorando de la Casa Blanca, Alibaba supuestamente proporciona al EPL “diferentes servicios relacionados con la IA” y acceso a la información de los clientes.

Se ha afirmado que esto incluye direcciones IP, detalles de WiFi y registros de pago.

También se dijo que los empleados habían transferido conocimientos sobre exploits de “día cero” o vulnerabilidades de software previamente desconocidas.

Alibaba rechazó rotundamente las acusaciones y dijo: “Las afirmaciones supuestamente basadas en inteligencia estadounidense que fue filtrada por su fuente son una completa tontería.

“Esto es claramente un intento de manipular la opinión pública y difamar a Alibaba”.

En una declaración separada a Reuters, la compañía agregó: “Las afirmaciones e insinuaciones del artículo son completamente falsas…

“Esta operación de relaciones públicas maliciosa claramente provino de una voz deshonesta que busca socavar el reciente acuerdo comercial del presidente Trump con China”.

El memorando, fechado el 1 de noviembre, se emitió justo después de que el presidente Donald Trump se reuniera con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur, donde los dos líderes acordaron una tregua de un año sobre restricciones comerciales.

Los funcionarios estadounidenses no detallaron a qué supuestamente apunta el EPL.

Pero la Oficina del Director de Inteligencia Nacional advirtió que China es capaz de comprometer la infraestructura estadounidense de maneras que podrían desplegarse en un conflicto.

Una evaluación de amenazas de marzo señaló las amplias campañas cibernéticas chinas (incluida una importante penetración de las redes de telecomunicaciones estadounidenses denominada “Tifón de sal”) como evidencia de la “creciente amplitud y profundidad” de las capacidades de Beijing.

Un funcionario estadounidense dijo al Financial Times que la administración “se toma muy en serio estas amenazas y está trabajando día y noche para mitigar los riesgos y efectos actuales y potenciales de [cyber] intrusiones que utilizan proveedores que no son de confianza”. La Casa Blanca y la CIA declinaron hacer comentarios.

Los legisladores llevan mucho tiempo dando la alarma sobre los vínculos de las principales empresas tecnológicas chinas con Beijing.

El presidente del comité de China de la Cámara de Representantes, John Moolenaar, dijo que las nuevas afirmaciones encajan con las preocupaciones de que la ley china elimine las protecciones a los clientes en todo el mundo.

“El gobierno federal y la industria deben tomar medidas para proteger al pueblo estadounidense y eliminar el acceso de las empresas chinas a nuestros mercados e innovación”, dijo.

La embajada china desestimó el memorando de la Casa Blanca calificándolo de “completa distorsión de los hechos”.

El portavoz Liu Pengyu dijo que China se opone a todas las formas de ciberataques y añadió: “Sin pruebas válidas, Estados Unidos llegó a una conclusión injustificada e hizo acusaciones infundadas contra China.

“Es extremadamente irresponsable y es una completa distorsión de los hechos. China se opone firmemente a esto”.