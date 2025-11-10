La Casa Blanca trollea a la BBC por las renuncias de altos ejecutivos – RT World News

El director general de la emisora ​​y el jefe de noticias han dejado sus cargos tras el escándalo sobre la cobertura de los disturbios en el Capitolio de EE.UU. en 2021.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se burló de la emisora ​​británica financiada por el estado después de que su director general y su jefe de noticias anunciaran sus dimisiones el domingo.

El acontecimiento se produce tras un escándalo vinculado a un documental sobre el papel del presidente estadounidense Donald Trump en los disturbios en el Capitolio de 2021, que anteriormente había generado críticas en Washington.

Leavitt publicó capturas de pantalla de dos informes de los medios con la leyenda “disparo/perseguido” haciendo referencia a un formato de meme popular. El primero mostraba un titular del Telegraph que afirmaba que el presidente Trump era “ir a la guerra” con la BBC, mientras que el segundo fue el informe de la propia BBC sobre la dimisión de su director general, Tim Davie.

Davie renunció junto a la jefa de noticias, Deborah Turness. El director general no dio motivos concretos de su salida y se limitó a afirmar que “Se han cometido algunos errores”. Turness dijo que “La controversia en curso en torno al Panorama [program] El presidente Trump ha llegado a un punto en el que está causando daño a la BBC”.













La emisora ​​fue acusada recientemente de engañar al público en su cobertura del papel de Trump en los disturbios en el Capitolio. Leavitt había descrito anteriormente a la BBC como una “Máquina de propaganda izquierdista” y “En total, noticias 100 por ciento falsas”.

La BBC se financia a través de una tarifa de licencia anual obligatoria de £174,50 ($229), y el gobierno del Reino Unido también cubre directamente alrededor de un tercio de su presupuesto del Servicio Mundial.

La Secretaria de Estado de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido, Lisa Nandy, respondió a las dimisiones agradeciendo a Davie por su “servicio a la radiodifusión pública durante muchos años” y dijo que la BBC debe “adaptar” a una nueva era y mantener “su papel en el corazón de la vida nacional en las próximas décadas”.