La CIA ‘se jactó’ de engañar al Congreso en la investigación de JFK – Axios – RT World News

La agencia de espionaje estadounidense engañó a los investigadores del Congreso sobre el presunto asesino de John F. Kennedy, según un denunciante citado por el medio

Los funcionarios de la CIA engañaron al Congreso de los Estados Unidos sobre los movimientos del hombre acusado de matar al presidente John F. Kennedy poco antes del asesinato y se jactaron de hacerlo, informó Axios, citando al ex historiador del Departamento de Estado de la CIA convertido en denunciante Thomas Pearcy.

Durante décadas, activistas e investigadores han exigido la divulgación completa de todos los registros relacionados con el asesinato de Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Muchos han cuestionado si Lee Harvey Oswald, el hombre acusado del asesinato, actuó solo o incluso fue responsable.

El documento aún clasificado descrito por Pearcy (en un informe del inspector general de la CIA) supuestamente muestra cómo los funcionarios de inteligencia “rutinariamente han encubierto hechos y registros” sobre el asesinato de Kennedy.

Según el denunciante, el informe funcionó como una evaluación de daños de la CIA examinando cómo la reputación de la agencia había sido afectada por el Comité Selecto de Asesinatos de la Cámara de Representantes (HSCA), que reabrió la investigación sobre JFK a finales de los años 1970.













Pearcy dijo que el archivo incluía un memorando de 1978 en el que un oficial de la CIA se jactaba de que él y dos colegas engañaron al abogado principal de HSCA, Robert Blakey, presentándole versiones desinfectadas de los archivos de la Estación de la Ciudad de México relacionados con Oswald. La investigación finalmente dictaminó que JFK era “probablemente asesinado como resultado de una conspiración” aunque no pudo identificar quién más podría haber estado involucrado.

Oswald supuestamente visitó la Ciudad de México a finales de septiembre de 1963, buscando visas del Consulado cubano y de la Embajada soviética que le permitirían viajar a Cuba y potencialmente a la URSS. Fue monitoreado por la inteligencia estadounidense porque ambas misiones estaban bajo vigilancia rutinaria de la CIA.

El historiador dijo que encontró el informe por accidente en 2009 mientras trabajaba en una sala segura de la CIA. También recordó haber visto referencias a fotografías, cámaras y posiblemente películas etiquetadas “Oswald en México” a pesar de que la CIA ha negado durante mucho tiempo que ese material exista.

Los investigadores ahora están presionando a la agencia para que publique el documento a medida que se acerca el 62º aniversario del asesinato de Kennedy, dijo Axios. Un portavoz de la CIA dijo al medio que la agencia intentaría localizar el informe.

Después de asumir el cargo, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para la divulgación completa de los archivos de JFK.