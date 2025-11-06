La ciudad se despierta y encuentra esvásticas nazis gigantes pintadas con SANGRE HUMANA en casi 50 automóviles y casas, lo que desató una persecución

Una PEQUEÑA ciudad alemana se ha despertado con la enfermiza visión de decenas de esvásticas pintadas con sangre humana en coches y edificios.

La policía de Hanau lanzó una persecución para encontrar al retorcido artista luego de una serie de informes inquietantes de los lugareños horrorizados.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

El arresto se produjo tras una serie de informes inquietantes el miércoles por la noche.

Un residente horrorizado notó una esvástica dibujada en una sustancia rojiza en el capó de un automóvil estacionado y alertó a las autoridades.

Los agentes que llegaron al lugar pronto descubrieron que casi 50 vehículos habían sido desfigurados de manera similar.

Las pruebas de laboratorio confirmaron rápidamente que las marcas fueron hechas con sangre humana.

GRETA OSCURA La ‘anti-Greta Thunberg’ huye de Alemania y solicita asilo en EE.UU. GUERRAS DE DRONES Alemania en ‘alerta máxima’ mientras MÁS aeropuertos en Europa están amenazados por misteriosos drones

Tras una búsqueda frenética, la policía arrestó al sospechoso el jueves por la tarde en su casa en Hanau.

El sospechoso es un ciudadano rumano de 31 años cuyo nombre no ha sido revelado de conformidad con las leyes de privacidad.

El arresto se produjo después de que un testigo proporcionara información crucial sobre su identidad.

El portavoz de la policía Thomas Leipold dijo que el hombre “todavía estaba bajo la fuerte influencia del alcohol y su motivo parece ser muy personal y relacionado con el trabajo: simplemente estalló”.

Leipold también señaló que el sospechoso tenía heridas que parecían autoinfligidas.

Actualmente está siendo examinado en un hospital psiquiátrico.

“Los antecedentes no están del todo claros”, dijo Leipold, añadiendo que los investigadores no sabían si los objetivos eran coches, buzones de correo y edificios específicos o si las esvásticas se aplicaron al azar.

Dijo que también había otros garabatos en coches y edificios que no pudo identificar.

Leipold se negó a compartir más detalles, citando el derecho del sospechoso a la privacidad.

Sin embargo, destacó que la exhibición de símbolos nazis, incluida la esvástica, es estrictamente ilegal en Alemania.

Esta es una ley arraigada en el esfuerzo de la nación por enfrentar su difícil pasado y prevenir la propagación de la ideología extremista.

La esvástica sigue siendo uno de los símbolos de odio más poderosos del mundo y evoca el trauma del Holocausto y las atrocidades de la Alemania nazi.

A pesar de estar prohibido, sigue siendo utilizado por grupos neonazis, supremacistas blancos y vándalos que buscan provocar miedo y división.

Antes de detener al sospechoso, el alcalde de Hanau, Claus Kaminsky, expresó su indignación y pesar por el incidente.

“Especialmente en nuestra ciudad, profundamente afectada por el ataque racista del 19 de febrero de 2020, un acto así causa una profunda consternación”, dijo.

El incidente al que se refería fue un tiroteo masivo hace cinco años en el que un extremista de extrema derecha asesinó a nueve personas de ascendencia inmigrante.

Kaminsky confirmó que la ciudad había presentado una denuncia penal por las desfiguraciones.

“Lo que pasó aquí trasciende todos los límites de la decencia y la humanidad”, dijo el alcalde.

ESTRICTAMENTE SECRETO El video de una celebridad casada y bailarina profesional que amenaza con detonar Strictly Se acabó la escuela Yo era profesor y ganaba £40.000; ahora dirijo un negocio de £250.000 y trabajo 2 días a la SEMANA.

“Las esvásticas no tienen cabida en Hanau.

“No permitiremos que tales símbolos siembren miedo o división”.