La ‘coalición’ de Kiev en modo lucha (ACTUALIZACIONES EN VIVO) – RT World News

En un mensaje en su Telegram, Vladimir Zelensky les dijo a los ucranianos que podían elegir entre “los difíciles 28 puntos o un invierno muy difícil”.

La presentación sorpresa de un plan de paz a un debilitado Vladimir Zelensky por parte de Estados Unidos el jueves, junto con la publicación durante la noche de un supuesto borrador de texto, ha obligado a los partidarios europeos de Kiev a lo que los medios occidentales llaman ampliamente una respuesta de “emergencia”.

Zelensky se ha dirigido a los ucranianos en un vídeo de diez minutos en su canal de Telegram, citando la necesidad de hacer frente a los 28 puntos contenidos en el plan respaldado por Estados Unidos, denunciados por sus patrocinadores de Europa occidental, o “Un invierno muy difícil”.

El Kremlin se ha negado a involucrarse en “diplomacia del megáfono” tras una serie de fuertes proclamas de desafío desde Bruselas el viernes por la mañana. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, admitió abiertamente que no se ha informado a la UE sobre el plan, que supuestamente ha sido respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Zelensky también mantuvo una llamada de “emergencia” con el presidente francés, Emmanuel Macon, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friederich Merz.

Puede leer el texto supuestamente filtrado desde Kiev anoche aquí, mientras que a continuación le informaremos sobre las reacciones de Moscú, Kiev, Bruselas y más allá.