La desgarradora historia de Azalea, la chimpancé fumadora empedernida que fumaba 40 inhalaciones al DÍA antes de dejar el hábito

Un chimpancé que fuma empedernido fue entrenado para encender y fumar la asombrosa cantidad de 40 cigarrillos al día en un intento por entretener a los visitantes de Corea del Norte.

Azalea, ahora de 28 años, se vio obligada a adoptar este hábito mortal para divertir a los visitantes del infame zoológico de Pyongyang del reino ermitaño.

En una medida que inquietó a los activistas por los derechos de los animales, Azalea, cuyo nombre coreano es Dallae, llamaría la atención de familias fascinadas encendiendo cigarrillos en su recinto.

A menudo le daban un cigarro encendido o un encendedor para que ella misma encendiera uno, todo mientras un entrenador la incitaba.

A Azalea también se le puede pedir que se toque la nariz, haga una reverencia para agradecer y realice un baile sencillo para la multitud absorta.

Se convirtió por primera vez en la atracción estrella del zoológico en 2016 después de que el parque fuera renovado siguiendo las órdenes del líder tirano Kim Jong-un.

Exigió que se hicieran esfuerzos para modernizar las áreas públicas alrededor de la capital norcoreana para hacerlas más impresionantes.

Se dice que el zoológico, ubicado en la secreta capital del estado, es un proyecto favorito del déspota y, como era de esperar, a lo largo de los años han surgido muchas historias sobre exhibiciones extrañas y espectaculares.

Según se informa, incluyen monos que juegan baloncesto, un loro que puede recitar una oda al ex tirano Kim Il Sung y perros que parecen contar usando ábacos.

Pero si bien la vista inusual de Azalea abriéndose paso entre una manada atrajo a multitudes asombradas, también provocó la indignación de los activistas que criticaron el espectáculo como “cruel”.

Ingrid Newkirk, presidenta de Personas por el Trato Ético de los Animales, afirmó que era “cruel hacer intencionalmente adicto a un chimpancé al tabaco para entretenimiento humano”.

Los cuidadores del zoológico, sin embargo, insistieron en que ella no inhalara mientras presentaban su caso contra los activistas.

Después de una serie de quejas y consejos para dejar el truco, Azalea finalmente dejó su hábito de 40 al día.

El experto en zoológicos sueco Jonas Walhstrom estuvo entre los que insistieron en que el de fumar Tuvo que parar inmediatamente.

Jonas, director general de un parque natural en Estocolmo, ha realizado más de dos docenas de viajes al zoológico en los últimos 30 años para ayudar al personal, pero se enfureció cuando vio a Azalea encendiendo un cigarrillo.

“Les dije firmemente que es absolutamente imposible hacer eso”, dijo anteriormente al Sun Online.

“Eso es lo que se podía ver en los zoológicos europeos hace 30 años.

“Afortunadamente lo han detenido, ahora al menos me lo han dicho”.

Los viajes de Jonas al país comenzaron hace más de 30 años cuando los funcionarios del zoológico lo invitaron a asesorar al personal.

‘REGALOS AL LÍDER’

Desde entonces, ha regresado en numerosas ocasiones y, a lo largo de los años, ha regalado al zoológico docenas de animales más pequeños, incluidos gálagos, peces, crías de cocodrilos, serpientes de cascabel, boas constrictoras, tortugas y suricatas.

“Es una cooperación con el zoológico de Pyongyang”, dijo en 2017.

“Están bastante aislados; tengo bastantes contactos fuera del trabajo, así que he podido ayudarlos, enseñarles muchas cosas buenas para que puedan cuidar a los animales.

“Me estoy esforzando mucho por enseñarles la importancia del enriquecimiento. Intento que traigan árboles para las exhibiciones de chimpancés. Es un poco lento, pero finalmente han escuchado lo que estoy tratando de decir.

“Al estar en el lejano oriente, el zoológico es bueno. Como algunas jaulas antiguas donde guardan grandes felinos, pero en general las exhibiciones y los entrenadores realmente han cambiado las cosas.

“Pero, por supuesto, han recibido mucha ayuda del Líder, como dicen”.

El Líder es el título que se le da localmente al dictador. Kim Jong Unquien según Jonas tiene un interés personal en el éxito del zoológico.

“Tienen bastantes (animales) gracias al Gran Líder y al Querido Líder; buscan regalos de animales”, añadió.

“Mao Zedong les dio pandas gigantes, Ho Chi Minh les dio elefantes, Mugabe les dio rinocerontes y Gadaffi les dio camellos. Así que al lado de cada exhibición hay un letrero que dice que son un regalo de Ho Chi Minh, o lo que sea.

“Todo son oficialmente regalos para el Líder y luego él los entrega al zoológico. No estoy necesariamente contento con eso, pero ese es el sistema”.

Jonas describió su trabajo con el zoológico como apolítico y dijo que su motivación era garantizar la calidad de vida de los animales en el zoológico y el bienestar de las especies locales.