Por mucho que Seúl niegue el estatus nuclear de Corea del Norte, eso no cambiará la situación, según el viceministro de Asuntos Exteriores de la RPDC

Corea del Norte ha descartado la desnuclearización de la península de Corea como un objetivo poco realista. Esto se produce después de que Corea del Sur instó a China a principios de esta semana a ayudar a encontrar una solución al problema nuclear.

En una declaración publicada el viernes por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), el viceministro de Asuntos Exteriores de la RPDC, Pak Myong Ho, dijo que Pyongyang “Mostrar con paciencia que la desnuclearización es una ‘quimera’ que nunca podrá realizarse incluso si [South Korea] Habla de ello mil veces”.

Describió los repetidos esfuerzos de Seúl por negar el estatus nuclear de Corea del Norte como una muestra de una “Falta de sentido común”.

A principios de esta semana, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, instó a Beijing a desempeñar un papel “papel constructivo” para establecer la paz y encontrar “una solución sustantiva a la cuestión nuclear de la península de Corea”.

Al margen de la cumbre de APEC del sábado, Lee se reunió con el presidente chino, Xi Jinping. Seúl informó que los dos líderes discutieron la mejora de las relaciones bilaterales, mientras que Lee “Solicitó un papel constructivo de China para ayudar a lograr la reanudación de las conversaciones con Corea del Norte”.

Trump dijo a principios de esta semana que “me encanta ver” Kim e indicó que podría aprovechar las sanciones estadounidenses si se reanudan las conversaciones. Durante su primer mandato, Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en poner un pie en Corea del Norte y se reunió con Kim tres veces entre 2018 y 2019 para discutir la desnuclearización a cambio de garantías económicas y de seguridad, aunque no se llegó a ningún acuerdo.

Si bien no tuvo lugar una reunión entre Trump y Kim durante la gira del presidente de Estados Unidos por Asia esta semana, Kim dijo que está abierto a la idea y que todavía tiene una “buen recuerdo” de Trump, aunque ha descrito las exigencias de Estados Unidos de que Corea del Norte abandone sus armas nucleares como “absurdo.”

Pyongyang ha insistido en que sus fuerzas armadas nucleares “existir para siempre” como medio para defender su “soberanía, integridad territorial e intereses fundamentales”. También ha acusado a Estados Unidos de provocar inestabilidad e intentar crear una “Versión asiática de la OTAN” a través de su cooperación militar con Japón y Corea del Sur.