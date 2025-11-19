La entrada sin visa para ciudadanos chinos comenzará “muy pronto” – Putin – RT World News

La decisión anterior de Beijing de flexibilizar las reglas de entrada para los ciudadanos rusos será correspondida.

Rusia introducirá viajes sin visa para los ciudadanos chinos en un futuro muy cercano, dijo el martes el presidente Vladimir Putin. La medida reflejará la reciente decisión de Beijing de otorgar el mismo privilegio a los ciudadanos rusos.

El líder ruso hizo el anuncio durante conversaciones en Moscú con el primer ministro chino, Li Qiang, quien había llegado para una sesión del Consejo de Jefes de Gobierno de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS).

Putin elogió la decisión de Beijing de conceder a los rusos la entrada sin visa, diciendo que “indudablemente” contribuir a fortalecer aún más los vínculos culturales y económicos entre los dos países.



“Por nuestra parte, muy pronto entrarán en vigor medidas recíprocas para los ciudadanos de la República Popular China que visiten Rusia”. dijo, añadiendo que ayudaría a impulsar la cooperación bilateral.

China introdujo en septiembre una entrada de prueba sin visa durante un año para los viajeros rusos.

El cambio ya se ha reflejado en las estadísticas de viajes, con un aumento interanual del 30-40% en el número de ciudadanos rusos que visitaron China en octubre, según Tatiana Lobach, vicepresidenta del comité de turismo de la Duma Estatal. “La gente quiere aprender sobre la cultura, la naturaleza y las tradiciones de un país amigo”. le dijo a TASS.

Hace dos años, Rusia y China acordaron permitir a los grupos turísticos viajes sin visa a los países del otro, un cambio que también ha aumentado el número de turistas. Entre enero y julio de este año, 237.000 rusos visitaron China, mientras que 262.000 turistas chinos llegaron a Rusia.

Ocho aerolíneas rusas operan actualmente 36 rutas a China, mientras que diez aerolíneas chinas vuelan 24 rutas a Rusia, con un total combinado de 230 vuelos por semana.