La estrella del K-pop HyunA rompe el silencio luego del colapso del escenario luego de perder 22 libras en semanas después de haber sido troleada por su peso.

Una QUERIDA estrella del K-Pop habló después de que un impactante colapso del escenario dejó a los fanáticos preocupados por su salud.

Hyuna, de 33 años, reveló que perdió 22 libras en el espacio de un mes luego de un severo troleo en línea sobre su peso.

Su admisión de la repentina pérdida de peso se produjo después de subir al escenario durante una actuación en Macao el domingo.

Imágenes aterradoras muestran el momento en que Hyuna se desplomó mientras interpretaba su canción Bubble Pop en el festival de música Waterbomb 2025 y los guardias de seguridad la sacaron del escenario.

Los fanáticos expresaron su conmoción y preocupación por su salud en las redes sociales después de la terrible experiencia.

Korea Times informó sobre la revelación de la pérdida de peso de Hyuna después del trolling en línea y los rumores de aumento de peso y embarazo había plagado a la estrella del pop.

Recibió una reacción violenta por su aumento de peso luego de ser fotografiada en el aeropuerto con su esposo, el ex ídolo Yong Jun Hyung.

En una publicación de Instagram para sus 16,1 millones de seguidores, reveló sus escamas. lectura impactantes 49 kg (108 lb), admitiendo el desafío de “cambiar el primer dígito” de su peso, diciendo que “todavía le queda un largo camino por recorrer”.

Después de su colapso, Hyuna también publicó una disculpa ante sus fans.

“Lo siento mucho, mucho. Intentaré fortalecerme y seguir trabajando duro”, dijo en su publicación.

“Aunque ha pasado poco tiempo desde mi última actuación, quería mostrarles una gran actuación, pero no siento que haya logrado ser profesional.

“Para ser sincera, no recuerdo nada”, añadió.

Ella dijo que “sería increíble si todo saliera como ella quería” y agradeció a los fanáticos por su apoyo.

“Me esforzaré… Quiero agradecerles por siempre adorarme, amarme y cuidarme desde que era joven, a pesar de mis defectos”, escribió.

“¡Estoy realmente bien! ¡No te preocupes por mí! Espero que todos tengan una buena noche… dormir ¡¡Bueno!!”

En Area, el equipo directivo de Hyuna confirmó que la estrella estaba descansando después de su colapso.

A Hyuna le diagnosticaron síncope vasovagal en 2020, una afección que provoca una caída repentina de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, que puede desencadenarse por estrés, fatiga o una dieta extrema.

Los fanáticos y otras estrellas del K-Pop han compartido sus preocupaciones, incluida Way, miembro del grupo de chicas Crayon Pop.

Ella destacó la reciente y rápida pérdida de peso de Hyuna en un video titulado Why K-Pop Diets. Fallar + How To Succeed, publicado en su canal de YouTube.

“¿Hyuna no ha ganado un poco de peso últimamente?” dijo en el video.

“Vi su publicación en Instagram donde decía: “Solías ser piel y huesos”, culpándose a sí misma, y ​​sentí mucha pena por ella.

“Es bueno que haya decidido seguir una dieta saludable, pero también escribió: “Comí mucha mierda”, por supuesto, comer está bien. Pero ¿por qué usar esas palabras?”, dijo Way.

Hyuna saltó a la fama cuando tenía 15 años, siguiendo un camino notorio compartido con muchas mujeres jóvenes en la industria del K-Pop.

Debutó en Wonder Girls como bailarina principal del grupo, antes de que problemas de salud la hicieran abandonar el grupo.

Más tarde, la veterana confesó haber restringido su dieta a una pieza de sushi al día para mantener un peso de 88 libras.

“En aquel entonces, sobrevivía con una sola pieza de kimbap mientras realizaba todas las actividades programadas”, dijo en el programa de televisión B-Season.

“Eso me destruyó; a los 26 años estaba muy enfermo”.

La cantante compartió más de sus luchas con su salud en el programa de entrevistas coreano Point of Omniscient Interference, admitiendo que la falta de alimentos la llevó a desarrollar neuritis periférica, una condición que le provoca desmayos.

“Comía muy poco, había momentos en los que pasaba una semana sin comer e incluso desarrollé neuritis periférica”, dijo.

“Cada vez que mi peso bajaba demasiado, se desencadenaba.

“Me desmayé 12 veces en un mes”.

Hyuna regresó a la escena musical como cantante del grupo de chicas 4Minute, antes de debutar como solista.