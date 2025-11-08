La ex estrella de Neighbors, Damien Richardson, declarada culpable de realizar el saludo nazi en el escenario

La EX estrella de Neighbors, Damien Richardson, ha sido declarada culpable de realizar un saludo nazi en público.

La estrella de telenovelas australiana, de 56 años, fue acusada de realizar el gesto prohibido durante un evento político en un restaurante McKinnon el 14 de septiembre del año pasado.

Las imágenes mostraron a Richardson lanzando su brazo derecho al aire durante un evento político organizado por la Alianza Nacional de Trabajadores, un grupo cuya misión incluye “Preservar la cultura y la identidad occidentales” y “Proteger los derechos y tradiciones de la familia”.

Realizó el gesto prohibido mientras se burlaba de un artículo de noticias que, según él, lo “comparaba” con Adolf Hitler.

Tras un juicio de tres días en el Tribunal de Magistrados de Moorabbin, el magistrado Justin Foster declaró a Richardson culpable de realizar el gesto que “claramente parecía un saludo nazi”.

“Creo que se ha realizado un gesto nazi”, dijo.

“Por esas razones considero al acusado culpable del cargo”.

En un vídeo publicado en las redes sociales y reproducido en la sala del tribunal, Richardson se quejó de una “agenda masculina antiblanca” y del “wokismo” en Australiasugiriendo que a los australianos blancos se les está haciendo sentir como una “cultura ilegítima”.

Añadió que estaba “furioso” por supuestamente haber sido etiquetado como neonazi por participar en protestas contra las vacunas y el bloqueo durante la pandemia.

Richardson dijo: “Crecí celebrando el esfuerzo bélico de mi abuelo”.

Luego alegó que el periódico The Age “me comparó con Adolf Hitler” en un artículo que data de agosto de 2023 y levantó el brazo derecho mientras la multitud aplaudía y vitoreaba.

Él dijo: “Sí, ese tipo, ¿puedo hacer eso o me multarán ahora?

“Esto es absurdo, esto es una locura, esto es una locura… sólo el insulto es suficiente para causar el daño”.

El abogado de Richardson, Peter Monagle, dijo que a su cliente le pagaron 500 dólares por actuar en el evento y que el saludo era una parodia o una sátira de la supuesta afirmación hecha por The Age.

Monagle agregó que Richardson no era miembro de la Alianza Nacional de Trabajadores y tenía puntos de vista diferentes a los de su líder Matt Trihey.

Según la ley victoriana, existen varias razones legales por las que a una persona se le puede permitir realizar un saludo nazi, entre ellas, fines artísticos que incluirían una representación teatral.

Sin embargo, el fiscal Nicholas La Mattina argumentó que el presunto gesto nazi de Richardson no representaba una representación teatral sino que se realizó en el contexto de un discurso.

Al prestar testimonio en el juicio del jueves, el profesor historiador del Holocausto Konrad Kwiet dijo que la única “definición legal” de un saludo nazi en la Alemania nazi era que se realizaba levantando el brazo derecho.

Dijo al tribunal: “En mi opinión, (el señor Richardson) levanta el brazo derecho y en esa dirección es un saludo nazi”.

El experto añadió que el saludo tenía cuatro elementos, siendo el cuarto una demostración de “lealtad y obediencia incondicional” a Hitler, el nacionalsocialismo y el régimen nazi.

Foster dijo, basándose en el testimonio del Dr. Kwiet, que para que el gesto de Richardson sea un saludo nazi “tiene que transmitir lealtad, afiliación u obediencia”.

“Él (el señor Richardson) se está burlando, está tratando de decir que yo no soy esa persona”, dijo el magistrado.

En su resumen, Foster dijo que Richardson estaba diciendo que The Age lo había tratado mal y lo había tildado “de nazi o como Hitler para acabar con lo que podría describirse como puntos de vista de extrema derecha”.

Y añadió: “El saludo que vino inmediatamente después fue un gesto de burla.

“Intentaba demostrar que claramente no era Adolf Hitler, no era un nazi”.

Foster dijo que Richardson había llegado a decir que estaba “muy orgulloso” de que su abuelo luchara contra los nazis y que durante su discurso había al menos dos veces silenciado “elementos de antisemitismo” entre la multitud.

Richardson regresará a la corte el 4 de diciembre para presentar sus presentaciones sobre la sentencia.