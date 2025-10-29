Los padres de la adolescente embarazada Bella Culley, una mula de drogas, solicitarán un perdón presidencial que le permita salir de una sombría cárcel exsoviética antes de tener a su bebé.

Bella, de 19 años, quedó atónita hoy cuando un juez en Georgia la encarceló durante dos años después de que su familia lograra recaudar 140.000 libras esterlinas de una enorme multa de 215.000 libras esterlinas.

Ahora se enfrenta a tener a su bebé en el hospital antes de verse obligada a regresar a la sombría Penitenciaría de Mujeres No5, cerca de la capital, Tbilisi.

Pero su abogado Malkhaz Salakaia reveló hoy que la familia ahora pedirá perdón al presidente georgiano Mikheil Kavelashvili, exfutbolista del Manchester City.

El último grito de clemencia será a la luz de su embarazo y sus afirmaciones de que una brutal banda de narcotraficantes la obligó a transportar £ 200.000 en cannabis desde Tailandia.

Salakaia dijo: “Una vez que se finalice el acuerdo de culpabilidad, solicitaremos un perdón presidencial en su nombre, citando su embarazo y otros factores atenuantes.

“Si se concede el indulto, abandonará el país inmediatamente.

“También existe la posibilidad de una liberación anticipada bajo libertad condicional, aunque esa decisión cae enteramente dentro de la autoridad del sistema penitenciario”.

Salakaia dijo que si el presidente rechaza la petición de la familia, Bella dará a luz en un hospital y luego regresará bajo custodia, donde criará a su hijo.

Y añadió: “Se le proporcionará una habitación separada, especialmente equipada, que cumpla con todos los estándares necesarios.

“Bajo georgiano leysi ya hubiera sido madre en el momento de su arresto, no habría sido encarcelada hasta que su hijo cumpliera un año, pero ese no fue el caso aquí”.

El exdelantero presidente Kavelashvili, de 53 años, fichó por el Manchester City en 1995 y marcó sólo tres goles en 28 partidos.

Los manifestantes que agitaban sus propios diplomas universitarios y pateaban balones de fútbol se burlaron de él por carecer de educación superior el día de su elección.

Kavelashvili, que marcó sólo un gol en la Premier League para el City, es miembro del gobernante Partido del Sueño Georgiano, que es cada vez más autoritario y prorruso.

Asumió la presidencia después de unas elecciones parlamentarias ferozmente disputadas el año pasado que, según los críticos, fueron orquestadas por Vladimir Putin.

Las fuentes dijeron que es poco probable que la petición de clemencia de Bella tenga éxito.

La sentencia de dos años de Bella se reducirá en seis meses por el tiempo ya cumplido.

Su madre Lyanne Kennedy está haciendo planes para mudarse a Georgia para ayudar a criar al niño, reveló afuera. corte hoy.

Bella – que se espera que tenga su bebé antes Navidad – pareció estupefacto cuando hoy se anunció la sentencia de dos años en un tribunal de Tbilisi.

Su familia estaba tratando desesperadamente de aclarar los arreglos para el nacimiento en medio de sugerencias de que se le podría conceder un período de arresto domiciliario a medida que se acerca el término.

Lyanne, de 44 años, dijo que no quería que el bebé pasara tiempo en prisión y estaría dispuesto a mudarse a Georgia.

Después de la audiencia dijo: “Queremos saber más sobre el arresto domiciliario; tendría que venir a Georgia para ayudar”.

A los padres de la adolescente de Teesside se les dio sólo tres semanas para conseguir 215.000 libras esterlinas para asegurar su libertad a principios de este mes, pero no tienen propiedades.

Lyanne de Billingham, Teesside y aceite El padre del técnico de plataformas, Niel Culley, de 49 años, se acercó angustiosamente al total.

Pero después de que Niel entregue £140.000, se activará una sentencia de dos años, con menos tiempo libre por el tiempo que ya pasó bajo custodia.

Al declararse culpable, Bella, de 19 años, preguntó a su abogado Malkhaz Salakaia: “¿Podré llevarme al bebé si vuelvo a la cárcel?”.

El señor Salakaia Gelashvili respondió: “Nadie te va a quitar el bebé”.

Bella quedó embarazada de un hombre británico antes de unirse a una banda de narcotraficantes tailandeses que, según ella, la obligó a traficar drogas en un vuelo de ida y vuelta de Bangkok a Tbilisi en mayo.

La adolescente ni siquiera sabía que Georgia era un país cuando fue arrestada cuando aterrizó en la capital, Tbilisi, en mayo.

Ella ha insistido en que una pandilla británica amenazó con matar a su familia si no hacía lo que le decían antes de ser encontrada con £ 200.000 en cannabis en su equipaje.

Bella también afirmó haber sido quemada con un hierro candente y la pandilla le mostró videos de decapitación antes de correr con la mula.

El fiscal Vakhtang Tsalugelashvili dijo al Tribunal de la ciudad de Tbilisi: “Se ha llegado a un acuerdo de culpabilidad, se han cumplido nuestras condiciones: dos años de prisión y una multa de 500.000 lari georianos”.

El señor Salakaia, defensor, dijo: “Puedo confirmarlo. Todas las partes relevantes también han sido informadas. Nos gustaría pedirle al juez que programe una audiencia final para dictar el veredicto final.

“Ella se declaró culpable, cooperó plenamente con el investigacióny se acaba de llegar a un acuerdo de culpabilidad. Por eso nos gustaría pedirle al juez que la ponga en libertad bajo fianza, dado su avanzado embarazo”.

Pero el juez Giorgi Gelashvili dijo: “Me temo que no hay fundamentos legales para cambiar sus condiciones” después de que un médico dictaminara que sus condiciones son “satisfactorias”.

Bella saludó a su madre mientras la llevaban. Los abogados confirmaron después que si la familia hubiera pagado la cantidad total, el adolescente podría haber sido liberado inmediatamente.

Voló a Tbilisi, pensando que ese era el nombre de un país, sin saber que tenía 31 libras de carga ilegal escondidas en sus maletas.