La famosa chef y presentadora de televisión Mynie Steffens muere en un accidente de helicóptero después de que un avión se estrellara contra líneas eléctricas

Un POPULAR presentador de televisión y chef famoso murió en un impactante accidente de helicóptero.

Mynie Steffens, de 43 años, estaba fumigando cultivos en una granja cerca de Patensie, en el Cabo Oriental de Sudáfrica, cuando el avión chocó contra líneas eléctricas.

Steffens murió junto al piloto del helicóptero el lunes cuando el helicóptero se estrelló contra el suelo en Roodegrond Farm alrededor de las 7:45 am.

Ruan Scheepers, propietario de Roodegrond Farm, dijo que sus trabajadores le habían alertado del accidente.

Dijo que el trágico accidente había sido una experiencia aterradora.

Se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente, mientras las autoridades buscan identificar la causa del accidente.

Las autoridades dijeron que no se pueden compartir más detalles en este momento; sin embargo, extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Steffens fue copresentador de un popular programa de cocina y estilo de vida en la televisión sudafricana.

Lanzó el programa después de volver a conectarse con un amigo de la infancia.

aldi van der Walt, copresentadora de Steffens, se pronunció y dijo que estaba luchando por aceptar el “shock masivo” y la “trágica pérdida”.

“Ella vivió la vida al máximo”, dijo van der Walt.

“Ella siempre estuvo llena de ideas que se habían transformado en esfuerzos exitosos y luego las ejecutó con éxito, ganándose a la gente a medida que avanzaba”.

Van der Walt continuó diciendo que Steffens “tenía un gran corazón, un alma amable, el pegamento que mantenía unida a la gente”.

El dúo se conoció jugando hockey en la escuela antes de reunirse en la edad adulta.

Van der Walt dijo que la idea de su programa de cocina nació durante esa reunión y se hizo realidad poco después.

“Recuerdo que en nuestro viaje por carretera durante el rodaje, lo que me impresionó fue que ella no permitía que el horario y el tiempo interfirieran demasiado cuando consideraba importante mostrar compasión y hacer que alguien se sintiera valorado”, relató van der Walt.

“Tenía paciencia y amabilidad junto con el humor, y eso la hacía irresistible para la gente.

“Extrañaré a mi amiga. Muchos sentirán su ausencia”, añadió van der Walt.

El editor de Steffens dijo que su amor por cocinar al fuego comenzó cuando tenía sólo 10 años.