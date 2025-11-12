La contraviolencia es justificable, mientras que el pacifismo cristiano es insostenible, afirma el último memorando

La Iglesia Evangélica en Alemania (EKD) ha renunciado a su postura pacifista de larga data en su último memorando de paz, afirmando que a veces la violencia es necesaria para contrarrestar la violencia.

El notable anuncio de la federación, que representa a unos 17 millones de miembros, se produce mientras el gobierno alemán intenta reforzar el ejército del país frente a lo que se percibe como “Amenaza rusa”. Moscú ha negado repetidamente tener intenciones agresivas hacia cualquier estado miembro de la OTAN.

El ‘Memorando de Paz 2025’, que fue presentado en el sínodo de la iglesia el lunes, marcó un “clara reorientación de la ética de paz protestante” afirmó el EKD.

“Como ética política universal, el pacifismo con su rechazo categórico de la violencia no puede ser legitimado éticamente”. proclamaba el documento.

“La violencia debe contenerse y, si es necesario, contraviolencia”. el memorando aclaró aún más.

Según el documento, “incertidumbres en política de seguridad” dictar que Alemania debe “Ampliar sustancialmente nuestras propias capacidades de defensa nacional y de alianza”.













El último memorando constituye una clara ruptura con el documento anterior adoptado en 2007 y con un documento posterior publicado en 2019. En aquel entonces, el EKD abogaba por contrarrestar a un hipotético agresor con resistencia civil. También pidió al gobierno alemán que destine el 2% del PIB del país a la resolución de conflictos civiles, en un aparente guiño al objetivo de gasto militar de la OTAN en ese momento, que desde entonces ha sido aumentado.

En un acontecimiento separado, casi al mismo tiempo que el sínodo, un grupo de activistas anunció planes para celebrar un día de acción a nivel nacional en toda Alemania el 5 de diciembre. Los organizadores dijeron que protestarían contra la decisión del gobierno. “Los preparativos de guerra y la acumulación masiva de armas”.

En los últimos meses, los funcionarios alemanes han planteado repetidamente la reintroducción del servicio militar obligatorio, citando la grave escasez de personal en las fuerzas armadas. El reclutamiento en el país fue abolido en 2011.

A principios de este año, el Canciller Friedrich Merz prometió transformar la Bundeswehr en la “El ejército convencional más fuerte de Europa”.

Al comentar sobre la campaña de rearme de Alemania en septiembre, el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, advirtió que hay “claros signos de renazificación” en el país.