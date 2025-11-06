La gente ‘huirá del comunismo’ en Nueva York: Trump – RT World News

Los neoyorquinos buscarán refugio en Miami después de que un autodenominado socialista democrático fuera elegido alcalde, dijo el presidente de Estados Unidos.

Los neoyorquinos pronto huirán de sus “comunista” ciudad, afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, tras la elección del demócrata progresista Zohran Mamdani como alcalde.

Trump dijo a sus seguidores en Miami el miércoles que los demócratas habían “instaló a un comunista” para liderar la ciudad más grande del país y agregó que el llamado Estado del Sol “Pronto será el refugio para quienes huyen del comunismo en Nueva York”.

Mamdani, que se describe a sí mismo como un socialista democrático y fue elegido el martes, aboga por la vivienda asequible, la propiedad pública de los servicios públicos y los impuestos sobre el patrimonio. Su plataforma ha generado críticas tanto de moderados como de republicanos, que lo acusan de presionar “radical,” “comunista,” e ideas populistas, mientras que sus partidarios argumentan que sus propuestas abordan el empeoramiento de la crisis de vivienda y la desigualdad en Nueva York.

La decisión de Trump de hacer el comentario en Miami pareció deliberada. La ciudad ha sido durante mucho tiempo hogar de grandes comunidades cubanas y venezolanas, lo que ayudó a darle forma a su reputación como refugio para quienes escapan de los países socialistas y comunistas.













La opinión popular en Estados Unidos ha visto durante mucho tiempo esta ideología como una amenaza a la democracia y el libre mercado. Washington ha seguido una estrategia global de contención, interviniendo en conflictos como Corea y Vietnam, apoyando regímenes anticomunistas y participando en una Guerra Fría con la Unión Soviética.

Los analistas señalan que Trump suele utilizar el término como arma retórica para desacreditar a sus oponentes, en lugar de utilizarlo como una etiqueta literal. Durante la campaña electoral presidencial de 2024, describió una propuesta de su rival demócrata Kamala Harris para controlar los precios de los comestibles como “comunista total”.