La glamorosa ladrona apodada ‘Catwoman’ finalmente es ATRAPADA después de robar dinero en efectivo y joyas de casas de lujo en atrevidas redadas.

Una ladrona GLAMOROSA conocida como “Catwoman” ha sido atrapada después de supuestamente robar dinero en efectivo y otros artículos caros en pisos de lujo.

Paola Carita Gobel se coló en edificios residenciales de lujo, fingiendo vivir allí, dijo la policía de São Paulo, Brasil.

Una vez dentro ella tomaría dinero, joyería, relojes, perfumes y bolsos de diseño de hogares.

La famosa “Catwoman” ya había sido capturada una vez, pero cuando fue liberada, utilizó su libertad para repetir sus crímenes.

La primera vez que atraparon a la mujer también apodada como “Barbie del crimen” fue en 2023, cuando fue acusada de robar bienes por valor de 160.000 libras esterlinas de un apartamento.

El ladrón emperifollado la había teñido cabello rubia de rojo entre robos, tal vez tratando de disfrazarse.

Esta vez, la policía dice que había alquilado un piso utilizando datos personales robados a un funcionario.

Esto fue lo que frustró el último atraco de “Crime Barbie”: el funcionario denunció que se estaban utilizando sus datos.

Luego, cuando la policía allanó el apartamento el 19 de noviembre, encontraron drogas y un vehículo robado en el garaje.

“Catwoman” y otros le dieron a la policía un contrato de alquiler falso y finalmente fue arrestada el mismo día. próximo el día 20 de noviembre, con otros tres hombres.

En sus atrevidos robos, la glamurosa mujer a menudo traía un cómplice, pero su banda aún no había robado en el complejo de apartamentos donde fue encontrada.

Al parecer, uno de los miembros del grupo rompió un teléfono móvil para evitar que lo confiscaran durante la redada.

Se habían instalado unos días antes, llegaron con solo unas pocas bolsas y algunos colchones y se les vio cubriéndose la cara mientras filmaban otras casas.

Habían usado nombres falsos y entraban y salían del edificio uno a la vez, fingiendo que su pareja estaba dentro y se estaba reuniendo con ellos.

Los investigadores dijeron que a veces distraían al portero, con una persona esperando en el vehículo mientras otra entraba para mover los artículos robados.

Dos de los detenidos ya habían sido detenidos anteriormente por delitos más graves, afirmó el jefe de policía.

Agregó que todos los sospechosos tenían antecedentes penales por formar banda y por robos y robos en domicilios.

Los oficiales ahora están esperando análisis forenses para desbloquear los teléfonos de los sospechosos y trabajando para descubrir si más personas habían ingresado a las casas de lujo con el grupo.

Los sospechosos fueron acusados ​​de asociación criminal, manipulación de identificación de vehículos, recepción intencional de bienes robados, allanamiento de morada y uso de identidades falsas.