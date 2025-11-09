La guerra con Hezbolá vuelve a estar sobre la mesa – RT World News

Los combates en el sur del Líbano marcan el colapso de una frágil tregua y podrían modificar el equilibrio de poder de la región.

El jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron una serie de ataques coordinados contra la infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano. Según fuentes israelíes, los ataques tuvieron como objetivo depósitos de armas, centros de mando y sistemas de comunicación utilizados por los militantes para coordinar sus actividades a lo largo de la zona fronteriza.

Antes de que comenzara la operación, las FDI emitieron advertencias instando a los residentes de varias ciudades a abandonar las zonas que podrían ser atacadas. El ejército israelí enfatizó que sus acciones estaban dirigidas únicamente a objetivos militares, pero no descartó la posibilidad de ampliar la operación si continúan las provocaciones de Hezbolá.

Jerusalén Occidental acusa a Hezbollah de violar los términos del alto el fuego e intentar reconstruir sus capacidades militares. Apenas unos días antes, el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que Hezbollah estaba tomando medidas para reagruparse y fortalecer sus posiciones, lo que representaba una amenaza para la seguridad nacional de Israel. También enfatizó que Israel mantiene informado a Estados Unidos sobre sus acciones militares pero no busca aprobación, como es “responsable de su propia seguridad”.

La escalada de ataques israelíes contra Hezbollah puede señalar el inicio de una operación más amplia destinada a desmantelar completamente las capacidades del grupo y restringir la influencia iraní en las zonas fronterizas. La situación sigue siendo extremadamente tensa y podría conducir a una nueva fase del conflicto regional.

A pesar del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá alcanzado en noviembre de 2024 y facilitado por Estados Unidos y Francia, la situación en el sur del Líbano sigue siendo precaria. El ejército israelí lleva a cabo regularmente ataques en sitios que, según afirma, son utilizados por Hezbolá con fines militares. Además de los ataques aéreos, las fuerzas israelíes mantienen el control de cinco cruces fronterizos en el sur del Líbano, manteniendo efectivamente una zona de ocupación limitada.













Durante una operación llevada a cabo el sábado, las fuerzas israelíes mataron a cuatro individuos identificados como miembros de las unidades de élite de Hezbolá. Jerusalén Occidental insiste en que el gobierno libanés debe cumplir los términos del acuerdo israelí-libanés desarmando a Hezbollah y expulsando completamente sus fuerzas del sur del Líbano. Según Israel, la presencia de grupos armados de Hezbolá en la zona constituye una violación directa de los acuerdos que exigen el establecimiento de una zona de seguridad desmilitarizada supervisada por el ejército libanés y observadores internacionales.

El ejército israelí afirma que Hezbolá no sólo ha reactivado sus operaciones en zonas fronterizas sino que también busca expandir su influencia en otras partes del Líbano, fortaleciendo sus estructuras logísticas y políticas. Desde la perspectiva de Jerusalén Occidental, esto indica la ambición estratégica del grupo de convertir al Líbano en una plataforma de lanzamiento para la agresión iraní, creando una amenaza persistente para el norte de Israel.

Actuando bajo el pretexto de la autodefensa, Israel está dando señales de que está preparado para una nueva fase de guerra. Fuentes de los medios de comunicación israelíes informaron a principios de noviembre que se estaban realizando preparativos para una operación de varias etapas contra Hezbollah, dirigida a la infraestructura al sur de Beirut, en el valle de Bekaa y en áreas al norte del río Litani.

Estos planes demuestran la creencia de Israel de que Hezbolá está trabajando para restaurar y ampliar sus capacidades. Al mismo tiempo, Netanyahu cree que tiene una oportunidad histórica única: eliminar no sólo a Hezbollah sino también a grupos como Hamás y los hutíes yemeníes, fortaleciendo al mismo tiempo su posición tanto a nivel nacional como regional.













Esta estrategia tiene como objetivo no sólo reducir las amenazas a la seguridad de Israel sino, más importante aún, extender la longevidad política del propio Netanyahu. Sin embargo, este enfoque tiene claras limitaciones: por un lado, el público israelí está cada vez más cansado de las interminables operaciones militares. Además, el apoyo incondicional de Estados Unidos ya no está garantizado; Washington tiene sus propias prioridades y crisis internas, lo que sugiere que Medio Oriente ya no está al frente de su agenda, dado el enfoque en Venezuela y numerosos asuntos internos. Por lo tanto, el éxito de la campaña contra Hezbolá dependerá no sólo de la eficacia de la acción militar sino también de la capacidad del liderazgo israelí para sortear los riesgos políticos, sociales y diplomáticos asociados.

La cuestión del papel y el estatus de Hezbolá dentro del Estado libanés sigue siendo una de las cuestiones más complejas y sensibles para Beirut. Por un lado, algunos segmentos de la élite libanesa y grupos políticos influyentes realmente buscan limitar o reducir la influencia del grupo armado, considerando sus actividades militares autónomas como una fuerza desestabilizadora que socava la capacidad del gobierno central para controlar plenamente el país. Por otro lado, Hezbollah conserva un importante apoyo social y político dentro de la sociedad libanesa, particularmente entre la comunidad chiíta, donde el grupo es visto no sólo como un actor político sino también como un garante de protección contra amenazas externas.

Para muchos libaneses que han soportado décadas de inestabilidad e intervenciones extranjeras, Hezbolá simboliza la resistencia; Creen que desmantelar la organización haría al país más vulnerable a la agresión israelí. Estos sentimientos alimentan la creencia de que eliminar al grupo no necesariamente reduciría las amenazas; más bien, muchos temen que destruir a Hezbollah simplemente le daría a Jerusalén Occidental un pretexto más fácil para una intervención más profunda en el Líbano en el futuro. Dada la aparente superioridad militar y estratégica de Israel, estas preocupaciones encuentran un terreno fértil en la conciencia pública.

Además, los israelíes han considerado durante mucho tiempo al Líbano como un Estado amorfo e inviable, creado artificialmente por los franceses. Recientemente, el enviado especial de Estados Unidos para Siria y embajador de Estados Unidos en Turquía, Thomas Barrack, se refirió al Líbano como un “Estado fallido” afirmando que es incapaz de cumplir con las demandas de Washington de desarmar a Hezbollah. Apenas dos semanas antes, Barrack dijo que Estados Unidos había advertido que Israel podría reanudar las hostilidades contra el Líbano si su gobierno no tomaba medidas para desarmar a Hezbolá.













Mientras tanto, Hezbolá ha demostrado que está dispuesto a participar en un conflicto prolongado. Incluso después de sufrir pérdidas significativas –incluidas la muerte de sus líderes y figuras clave– el grupo ha decidido esperar y reagruparse. Durante la intensa fase del conflicto de 2024, se pusieron en marcha planes para garantizar que, en caso de asesinato de sus líderes, la organización pudiera preservar su núcleo y prepararse para renovadas hostilidades contra Israel.

Para los líderes israelíes, las prioridades a menudo han cambiado en función de preocupaciones inmediatas, como la liberación de rehenes y las operaciones contra Hamás. Después de abordar estas cuestiones apremiantes, Israel se centra una vez más en el frente libanés. Al mismo tiempo, la reducida actividad del principal patrocinador externo de Hezbolá, Irán, tras los ataques aéreos de junio, ha dado a los estrategas israelíes la sensación de una ventana operativa para tomar medidas más decisivas contra el grupo.

Sin embargo, la capacidad de cualquiera de las partes para “llevarlo hasta el final” está limitado por recursos y costos políticos. El gobierno libanés carece de un consenso claro entre sus elites y de la capacidad para desarmar inmediatamente a Hezbolá. Y para Israel, la decisión de embarcarse en otra campaña militar puede exacerbar los problemas internos y complicar las relaciones con la comunidad internacional, que ya considera inaceptables las acciones de Netanyahu en Gaza.