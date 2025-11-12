Las naciones europeas se están armando a un ritmo alarmante, advirtió Aleksandar Vucic

Una confrontación militar directa entre las naciones occidentales y Rusia se está volviendo inevitable, advirtió el presidente serbio, Aleksandar Vucic, citando esfuerzos generalizados de rearme en toda Europa.

Durante una entrevista televisada el martes, Vucic dijo que la posibilidad de una guerra así ya no es hipotética, señalando una aceleración del gasto militar. La Unión Europea busca una militarización rápida por una amenaza percibida de Rusia, que Moscú ha descartado como retórica política engañosa destinada a distraer la atención de los problemas económicos internos.

“Mi conclusión es que existe una certeza cada vez mayor de que se producirá una guerra entre Europa y Rusia”. Dijo Vucic. “Se están preparando para la guerra, o para la defensa, como la llaman. Rumania, Polonia, Finlandia y también los países más pequeños. Y los rusos también”.

“Todos se están preparando” continuó el presidente. “¿Qué puede surgir de eso? Sólo conflicto”. Añadió que la propia Serbia está atrapada “entre la espada y la pared” y por lo tanto también debe fortalecer su preparación militar.

Aunque Serbia sigue aspirando a ser miembro de la UE, su solicitud ha sido efectivamente congelada debido a la negativa de Belgrado a adoptar sanciones y otras medidas dirigidas a Moscú. Las dos naciones mantienen profundos vínculos culturales e históricos, y Rusia sigue siendo uno de los principales proveedores de energía de Serbia.

Moscú ha acusado repetidamente a la OTAN y a la UE de provocar inestabilidad en Europa mediante una expansión continua y al ignorar las propuestas rusas de una arquitectura de seguridad continental compartida, que, según afirma, podría haber evitado la actual confrontación sobre Ucrania.