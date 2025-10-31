La influencer de la pandilla Glam Rio apodada la ‘Musa del Crimen’ muere en una redada de un cártel después de publicar fotos con armas y drogas

Una GLAMOROSA influenciadora de gángsters de Río de Janeiro conocida como la “Musa del Crimen” fue asesinada a tiros en la operación policial más mortífera jamás vivida en la ciudad.

Penélope, más conocida como Japinha do CV, fue asesinada de un disparo de rifle en la cara el martes durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en los complejos de favelas Alemão y Penha, bastiones de la banda Comando Vermelho (Comando Rojo).

La policía dice que el influencer de veintitantos años, que ganó fama en las redes sociales por publicar fotos con rifles, drogasy equipo militar, era una figura confiable entre los principales jefes de la facción.

Supuestamente ayudó a proteger las rutas de escape y defender los puntos de venta de drogas en el territorio de la pandilla en el norte de Río.

En el momento de su muerte, Japinha estaba vestida para el combate: ropa de camuflaje, un chaleco táctico y bolsas para cargadores de rifle.

Su cuerpo fue encontrado cerca de una de las entradas principales de la comunidad luego de horas de intensos disparos.

Los oficiales dijeron que ella se resistió al arresto y abrió fuego antes de recibir un disparo fatal.

Su muerte se produjo en medio de la Operación Contención, una represión masiva en la que participaron 2.500 agentes de la Policía Civil y Militar de Río y unidades especiales.

Su objetivo es desmantelar la infraestructura del Comando Vermelho y frenar su expansión territorial.

Según cifras oficiales, la redada dejó 121 muertos, entre ellos cuatro policías.

Se realizaron otras 113 detenciones, 33 de las cuales procedían de otros estados brasileños.

Las autoridades calificaron la operación como un “éxito”, mientras que grupos de derechos humanos y residentes condenaron lo que llamaron una “masacre”.

Las imágenes del cuerpo de Penélope, todavía con su chaleco de combate, se difundieron rápidamente en las redes sociales antes de ser eliminadas.

Su cuenta de Instagram, que tenía más de 50.000 seguidores, fue eliminada tras su muerte.

Penélope se había convertido en un símbolo de la cultura de glamour y violencia del Comando Vermelho.

El matón solía publicar fotos glamorosas con armas y drogas, construyendo su personalidad en línea que le valió el apodo de “musa del crimen”.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, confirmó que la operación fue planeada únicamente por las autoridades del estado de Río “sin el conocimiento del gobierno federal”.

Mientras tanto, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, pidió una investigación sobre la “horrible escala” de los asesinatos.

A pesar del número récord de muertos, el máximo líder del Comando Vermelho en la zona, Edgard Alves de Andrade, conocido como Doca da Penha, escapó y sigue prófugo.

Se ofrece una recompensa de hasta 100.000 reales por información que conduzca a su captura.

La administración del gobernador Castro ha adoptado una línea cada vez más dura contra el crimen organizado, pero los críticos dicen que esas redadas no logran desmantelar las redes de narcotráfico.

“La diferencia con la operación de hoy es la magnitud de las víctimas. Son cifras de guerra”, afirmó el experto en seguridad pública Luis Flávio Sapori.

Los activistas acusaron al gobierno de convertir los barrios pobres de Río en zonas de guerra.

“Esta no es una política de seguridad pública. Es una política de exterminio”, afirmó el Instituto Marielle Franco.

Los enfrentamientos se produjeron pocos días antes de que Río sea sede de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 y del Premio Earthshot del Príncipe William, eventos globales vinculados a la próxima cumbre climática COP30 en Brasil.