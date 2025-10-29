La influencer ‘trucker girl’ Oti Cabadas muere repentinamente a los 41 años dejando de luto a los fans del motorhead

La AMADA influencer “camionera” Oti Cabadas falleció repentinamente a los 41 años.

Los homenajes están llegando a la estrella, que acumuló cientos de miles de seguidores por sus alegres videos de camiones.

Oti, conocida online como Coco Trucker Girl, falleció el lunes tras desplomarse cuando regresaba a casa desde un vehículo clásico para encontrarse con Alcañiz. España.

Se entiende que comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza antes de desmayarse.

Fue trasladada en avión al hospital de Zaragoza, España, pero murió trágicamente poco después.

Oti, de Fornelos de Montes, había dejado atrás su sueño adolescente de ser peluquera para alcanzar el abierto carretera, subiéndose por primera vez a un camión con sólo 22 años.

Más tarde se instaló en Palencia, donde despegó su carrera como camionera, desafiando a decenas de críticos.

Según los informes, un maestro le dijo a Oti: “Esto no es para ti”.

Pero su amor por los camiones la llevó a recorrer miles de kilómetros a través Europa y al mismo tiempo conseguir un enorme número de seguidores.

Una vez dijo: “Me subí al camión y nunca salí”.

A través de sus videos, celebró los altibajos de la vida en la carretera, desde los largos recorridos hasta sus característicos “viernes de labios rojos”, que se convirtieron en un grito de guerra para las conductoras.

También utilizó su plataforma para defender el equilibrio entre la vida laboral y personal y la igualdad de oportunidades en la industria del transporte.

Tras su muerte, llegaron homenajes de toda la comunidad camionera de España.

Fue aclamada como una “inspiración” y pionera para las mujeres en la industria.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías dijo: “Oti fue una inspiración para todos nosotros, no sólo por la alegría en sus ojos, sino por la pasión con la que vivía su profesión y la forma en que inspiraba a todos los que la rodeaban.

“Abrió el camino para muchas mujeres en el sector del transporte, demostrando que este mundo no es sólo para hombres.

“Lo hizo compartiendo su vida diaria en las redes sociales, difundiendo su energía y entusiasmo a todos.

“Compartió con nosotros su optimismo, nos levantó el ánimo con sus ‘viernes de labios rojos’ y nos enseñó una lección imprescindible: luchar por lo que amas y seguir siempre tu propio camino”.

Sus fans han inundado su final Instagram publicaciones con mensajes desconsolados y homenajes emotivos.

Una persona dijo: “Descansa en paz Coco, un abrazo a tus familiares y amigos, lo sentimos mucho”.

Otro seguidor escribió: “Empecé a seguirla en Instagram porque vi su camioneta estacionada en el restaurante La Cabrera.

“Me encantó lo que hizo. Vaya, al final no sabes cuándo te va a golpear la vida. Que descanse en paz.”

Mientras que un tercero escribió: “Tu sonrisa permanecerá imborrable en nuestra copas.”