La influyente y política del fitness Fernanda Oliveira da Silva, de 30 años, encontrada muerta en su casa mientras la policía inicia una investigación

Una POPULAR influencer del fitness y política local fue encontrada muerta en su casa en Brasil.

Fernanda Oliveira da Silva, más conocida en Internet como Fernanda Maroca, fue encontrada sin vida por familiares el jueves en su propiedad en Lago Verde, cerca de São Luís.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar pero sólo pudieron confirmar su trágica muerte.

La mujer de 30 años era una conocida creadora de contenidos y compartía reseñas de cosméticos y consejos de fitness con miles de seguidores.

Pero también fue una figura política en ascenso, ya que se desempeñó como concejala y dos veces como presidenta del Concejo Municipal de Lago Verde.

Fernanda era miembro del partido Progresistas de centroderecha de Brasil y había sido elegida por primera vez en 2020.

Dirigió el consejo de 2021 a 2022 y nuevamente de 2022 a 2024, y cumplía su segundo mandato en el momento de su muerte.

Los funcionarios de la ciudad han declarado tres días de luto en su honor.

Un portavoz del concejo dijo: “El Ayuntamiento de Lago Verde expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de la concejal Fernanda Maroca, ocurrido el jueves.

“Figura destacada y respetada en nuestra comunidad, Fernanda dedicó su vida al servicio público, cumpliendo su segundo mandato como concejal donde también fue presidenta del Concejo Municipal por dos mandatos, siempre con compromiso y amor por Lago Verde.

“En reconocimiento a su trayectoria política y aportes al municipio, decretamos luto oficial de tres días en todo el territorio de Lago Verde”.

La policía ha iniciado una investigación sobre la causa de su repentina muerte.

En su última publicación de Instagram el 12 de octubre, Fernanda parecía reflexiva mientras posaba junto a un lago, que se dice es uno de los lugares favoritos de su infancia.

Ella escribió: “El abuelo y la abuela hablan y nosotros correteamos”.

Desde entonces, los homenajes han llegado en línea.

Un seguidor dijo: “Estoy impactado por esta noticia, la seguí en Instagram durante mucho tiempo y ahora que vi esta noticia, siento como si se hubiera abierto un agujero bajo mis pies”.

Otro agregó: “Es muy triste el fallecimiento de una persona tan joven y trabajadora, que Dios consuele a todos sus familiares y amigos”.

Un tercero escribió: “Qué triste para una mujer tan joven y hermosa con tanto futuro por delante.

“Que Dios cuide su alma”.

