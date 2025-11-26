La investigación sobre una adolescente ‘violada en grupo delante de su pareja’ se enfrenta a un duro golpe después de que una paseadora de perros también fuera ‘agredida sexualmente’

LA investigación sobre una adolescente que fue “violada en grupo delante de su pareja” se enfrenta ahora a un duro golpe.

Se produce después de que una mujer de 60 años fuera agredida sexualmente por un migrante mientras paseaba a su perro en el mismo parque.

La policía ahora ha revelado que ADN Las muestras recuperadas por la policía no coinciden con las de el sospechosoquien fue identificado por la presunta víctima de 18 años.

Supuestamente fue violada frente a su pareja de 24 años, mientras otros dos lo retenían el 25 de octubre.

Los dos hombres que supuestamente retuvieron a la pareja de la mujer cuando tuvo lugar el presunto ataque tampoco coincidían con el ADN extraído de la escena.

La policía sigue buscando a otros tres presuntos cómplices, uno de los cuales puede haber llevado a cabo la presunta violación, informaron los medios locales.

El tranquilo parque Tor Tre en Roma se ha convertido en el centro de un impactante catálogo de violencia sexual, y la policía ahora investiga una serie de agresiones que se remontan a meses atrás.

El primer ataque se produjo un día no especificado de agosto, cuando una mujer de 60 años fue atacada alrededor de las 6 de la mañana.

Pero apenas unas semanas después, hasta cinco inmigrantes se dirigieron a la joven pareja italiana que se encontraba aparcada tranquilamente en una esquina del mismo parque.

La pareja, ambos desnudos, habían detenido su coche en lo que debería haber sido una tarde tranquila en los suburbios del este de Roma.

Pero a los pocos minutos una pandilla supuestamente rodeó el vehículo, atacando el auto en un arrebato enloquecido antes de romper las ventanas.

Una vez que el cristal se rompió, se dice que un atacante abrió la puerta a la fuerza y ​​sacó al hombre de 24 años a la oscuridad.

Su prometida de 18 años fue arrastrada afuera segundos después mientras intentaba desesperadamente cubrirse con cualquier ropa que pudiera agarrar.

El hombre le dijo a la policía que dos inmigrantes lo inmovilizaron mientras los demás sacaban a su prometida del auto.

Suplicó, gritó y amenazó a la pandilla, pero se quedó indefenso cuando supuestamente violaron a la aterrorizada adolescente a unos metros del vehículo.

Sus gritos desesperados no fueron escuchados.

Después del asalto, los atacantes tomaron las pertenencias de la pareja y huyeron en la noche.

La pareja traumatizada denunció inmediatamente el ataque.

En el caso que tuvo lugar en agosto, la víctima de 60 años fue arrastrada al parque cerca de la entrada de Via degli Olmi y violada con tanta fuerza que le rompió dos costillas.

A pesar de sus heridas, logró llegar a urgencias del hospital Casilino, donde los médicos confirmaron claros signos de agresión violenta.

Posteriormente, los detectives localizaron al culpable: un trabajador de la construcción gambiano de 26 años capturado en las cámaras de seguridad locales.

Admitió estar bajo los efectos de drogas en ese momento.

El mismo hombre también fue vinculado a otra violación pocos días después, cuando una mujer de 44 años fue atacada en una parada de autobús.

Ahora está encerrado en la prisión de Regina Coeli.

El Flying Squad de Roma inició una importante investigación sobre el presunto ataque del joven de 18 años, identificando rápidamente a los sospechosos a medida que la búsqueda se ampliaba por toda Italia.

Dos marroquíes fueron detenidos en la capital a los pocos días.

Un tercer sospechoso fue localizado en Venecia y detenido recientemente.

La policía cotejó las huellas dactilares extraídas de la ventanilla rota del coche con las de uno de los hombres detenidos.

Otro sospechoso fue identificado a través de fotografías de la víctima.

Pero los detectives advierten que el caso no ha terminado: la pareja denuncia a tres atacantes y teme que haya más hombres acechando en la oscuridad.

Los oficiales dicen que la agresión parece haber comenzado como un robo, dadas las pertenencias robadas, pero desembocó en un horrible ataque sexual.

Inicialmente, las autoridades mantuvieron los arrestos en secreto mientras continuaba la persecución.

El inquietante aumento de las violaciones en grupo en todo Italia ha provocado protestas masivas contra la delincuencia migratoria y la violencia contra las mujeres.

En noviembre pasado, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció públicamente un vínculo entre el aumento de la violencia sexual y el creciente número de inmigrantes, en particular hombres indocumentados.

Antes de su victoria electoral, Meloni ya había advertido de la magnitud de la crisis al compartir un impactante vídeo de una mujer violada en una acera en Piacenza –un ataque llevado a cabo por un migrante–, diciendo que reflejaba una creciente emergencia nacional.

Ahora, después de otra serie de ataques brutales, el parque Tor Tre Teste se ha convertido en el símbolo sombrío de lo que los activistas dicen que es una crisis más amplia que las autoridades ya no pueden ignorar.