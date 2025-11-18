La Junta de Paz de Trump gobernará Gaza después de que la ONU respalde el plan del presidente para gobernar la devastada franja

La Junta de Paz de DONALD Trump podrá gobernar el futuro de Gaza después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución estadounidense.

Los miembros del consejo votaron a favor del muy promocionado proyecto de resolución el lunes mientras continúa el frágil alto el fuego entre Israel y Hamás.

La resolución, que probablemente incluirá el plan de paz de 20 puntos de Trump, ha sido respaldada por 13 países, entre ellos el Reino Unido, Francia y Somalia.

Ningún país rechazó rotundamente la propuesta en la ONU y Rusia y China se abstuvieron en la votación.

Pero funcionarios del grupo terrorista Hamás han dicho que no se puede permitir el plan.

Rechazaron la resolución, diciendo que no satisface los derechos y demandas de los palestinos.

El plan “impondrá un mecanismo de tutela internacional en la Franja de Gaza”.

Washington permitirá que Israel lo utilice de la forma que quiera, añadió el grupo terrorista.

En el plan se incluye el establecimiento de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF).

Esto implicará que varios países ayuden a financiar y apoyar la idea.

La ISF es una parte central del plan de Trump que también incluye la creación de la Junta de Paz.

Se espera que Trump dirija esta junta como su jefe.

Otra parte del plan será la desmilitarización completa de Hamás, algo que Trump ha advertido que deben hacer de inmediato.

Otro ámbito clave es el de la reintegración de civiles a la franja diezmada tras años de guerra.

Después de la votación, Trump publicó en celebración que decía: “Felicitaciones al mundo por la increíble votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hace apenas unos momentos, reconociendo y respaldando la JUNTA DE PAZ, que será presidida por mí e incluirá a los líderes más poderosos y respetados de todo el mundo.

“¡Esta será recordada como una de las mayores aprobaciones en la Historia de las Naciones Unidas, conducirá a una mayor paz en todo el mundo y es un momento de verdadera proporción histórica!

“Gracias a las Naciones Unidas y a todos los países del Consejo de Seguridad de la ONU, China, Rusia, Francia, el Reino Unido, Argelia, Dinamarca, Grecia, Guyana, Corea del Sur, Pakistán, Panamá, Sierra Leona, Eslovenia y Somalia.

“También gracias a aquellos países que no estaban en este Comité, pero que respaldaron firmemente el esfuerzo, incluidos Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Arabia Saudita, Indonesia, Turkiye y Jordania.

“En las próximas semanas se anunciarán los miembros de la Junta y muchos más anuncios interesantes”.

Decenas de Gaza siguen cubiertas de escombros de los bombardeos diarios y millones de personas siguen desplazadas debido al conflicto.

Algunos han regresado a sus derribados hogares mientras otros buscan reconstruir sus vidas desde el principio.

Washington ha prometido ayudar a que los palestinos regresen de manera segura a la tierra para que pueda volver a florecer en el Medio Oriente sin la amenaza de una guerra.

El borrador también pide la creación de un palestino recién capacitado policía en Gaza que sustituirá a la actual fuerza policial dirigida por Hamás.

En términos del dinero necesario para una reconstrucción tan enorme de la franja, el plan exigirá la creación de un fondo fiduciario respaldado por el Banco Mundial.

Una de las partes finales de la resolución tiene que ver con lo que sucede con Palestina.

Gran parte del mundo ha declarado oficialmente que lo reconocerá como su propio Estado (incluidos el Reino Unido y Francia.

Estados Unidos se encuentra entre los países que aún no han anunciado una medida similar debido principalmente a sus estrechos vínculos diplomáticos con Tel Aviv.

Pero el proyecto liderado por Washington ha planteado la posibilidad de la creación de un Estado palestino.

Se incluyó un camino hacia un estado formal después de que la presión de estados árabes clave impulsara la idea.

Israel se opone firmemente a reconocer a Palestina de esa manera.