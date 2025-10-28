La leyenda de las vacaciones en Magaluf muere a los 63 años mientras los británicos encabezan homenajes y se lanza una recaudación de fondos para el “verdadero caballero” con “corazón abierto”

Los turistas BRITÁNICOS han rendido un emotivo homenaje a un querido guardia de seguridad del hotel de Magaluf descrito como un “verdadero caballero” después de su repentina muerte a los 63 años.

Tom Colin, un ex miembro de la Marina Real de Birmingham, había trabajado durante más de una década en el popular Hotel Samos de cuatro estrellas en el corazón del complejo de fiesta mallorquín.

Se había convertido en una cara familiar y amigable para miles de turistas del Reino Unido a lo largo de los años.

Se ha lanzado un llamamiento de GoFundMe para apoyar a su esposa Laly y a su hijo Jerry tras su “fallecimiento repentino e inesperado” el 9 de octubre.

El hotel confirmó la noticia en un sentido mensaje: “Para muchos de nuestros clientes, el guardia de seguridad Tom habría sido la primera persona en recibirlos a su llegada, mientras que para nuestros huéspedes frecuentes, fue una cara familiar que les dio la bienvenida una vez más.

“Tom fue una presencia tranquila y tranquilizadora que se aseguró de que todos pudieran disfrutar de su estancia con nosotros.

“Para la familia del Hotel Samos (las personas que lo vieron todos los días durante más de 10 años), Tom no solo fue un gigante gentil, sino que fue simplemente una persona maravillosa con quien trabajar, con su sonrisa radiante y su tiempo para todos. Lo extrañamos más de lo que podemos decir”.

La publicación agrega: “Enviamos nuestro más sentido pésame a su esposa Laly y su hijo Jerry, y no podemos imaginar lo difícil que debe ser este momento para ellos.

“En memoria de Tom y para apoyar a su familia, hemos creado una página de GoFundMe para cualquiera de nuestros clientes que desee donar”.

La recaudación de fondos, titulada “Donaciones en memoria de Tom, Hotel Samos”, había recaudado 666 euros para su objetivo de 4.000 euros a partir de 14 donaciones hasta el domingo por la noche.

Los homenajes de los turistas británicos que conocieron a Tom inundaron las redes sociales, y los turistas lo recordaron como la cara cálida y acogedora de sus escapadas a Magaluf.

Thomas James Creamer, de Conwy, norte de Gales, compartió una foto junto a Tom y escribió: “RIP Tom, verdadero caballero, siempre se reía con los muchachos”.

Jimmy Johnson, de Glasgow, dijo: “Un verdadero caballero y siempre sonriendo. Nuestro más sentido pésame para su esposa, su hijo y la familia del hotel.

“Siempre extrañaremos a Tom”.

Penny Dolling añadió: “Qué hombre tan encantador y con el corazón abierto.

“Siempre con una sonrisa en el rostro y una cálida bienvenida. Samos no será lo mismo sin él”.

Mientras tanto, Jenni Robinson escribió: “Una noticia muy triste. Era un hombre encantador. Pensamientos para su familia y amor por haber sido enviado desde Inglaterra”.

Y Shane Ramsdale, de Blackburn, dijo: “RIP Tom, un gigante tan maravilloso, amable y tan gentil como lo mencionamos, nuestros pensamientos con tu familia”.

Y llegaron más homenajes en el anuncio del hotel en Instagram, y un huésped escribió: “Tom era una persona tan encantadora. Lo extrañaremos mucho”.

Otro añadió: “Qué caballero que siempre tuvo tiempo para tener una charla rápida durante nuestra estancia a lo largo de los años. Envío mi más sentido pésame a su familia”.

Tanto los huéspedes del hotel como sus colegas describieron a Tom como una presencia tranquila y tranquilizadora que hacía que todos se sintieran bienvenidos.

La declaración del Hotel Samos lo resumió simplemente: “Lo extrañamos más de lo que podemos decir y sentimos su ausencia en todas partes, desde donde se sentaba a tomar su taza de té de la mañana hasta su lugar en la recepción junto al escritorio”.

Turistas y amigos han prometido mantener viva su memoria: la del amable caballero que hizo que Magaluf se sintiera como en casa.