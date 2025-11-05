La liberación de Bella Culley genera nuevas esperanzas para OTRA ‘mula de la droga’ británica, Charlotte May Lee, de 21 años, que languidece en una cárcel de terror

La dramática liberación de BELLA Culley de una prisión georgiana ha reavivado las esperanzas de otra joven británica encerrada en el extranjero.

La ex azafata Charlotte May Lee, de 21 años, sigue atrapada en una cárcel de Sri Lanka en condiciones sombrías.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

El abogado de Charlotte, Sampath Perera, dijo que la noticia del regreso de Bella al Reino Unido finalmente podría arrojar luz sobre la difícil situación de su cliente.

Le dijo a The Sun: “Charlotte tendrá esperanzas y la noticia del caso de Bella puede ponerlo en el centro de atención mundial.

“No es que no le hayan dado libertad bajo fianza, hay una condición y esa es una situación complicada”.

Charlotte, de Surrey, fue arrestada en el aeropuerto de Colombo en mayo después de que las autoridades supuestamente encontraran 46 kg de la potente droga sintética kush en su equipaje.

Leer más sobre Charlotte May Lee SUSTO AÉREO Ex azafata de 21 años se enfrenta a 25 años de cárcel por “contrabandear 1,2 millones de libras en drogas” ACARREO DE MULAS La ‘mula de la droga’ británica Charlotte May Lee fotografiada en una nueva foto policial con un botín de kush de £ 1,2 millones

El alijo, supuestamente valorado en £1,2 millones, había sido empaquetado en grandes bolsas selladas al vacío.

Ella insiste en que “no tenía idea” de que en su interior había drogas escondidas y afirma que fueron colocadas durante su viaje desde Bangkok, Tailandia.

El joven de 21 años, que aún no ha sido acusado formalmente, enfrenta hasta 25 años de cárcel si es declarado culpable.

Le dijo a la BBC desde su celda en Negombo que comparte una habitación estrecha con otras cinco mujeres, durmiendo en un fino colchón sobre el suelo de cemento.

“Este calor y estar sentado en el piso de concreto todo el tiempo”, dijo.

“No puedo compararlo con nada”.

Perera dijo que el caso de Charlotte ha estado estancado en el limbo desde septiembre, cuando un juez le concedió la libertad condicional.

Pero esas condiciones –incluyendo encontrar un funcionario de alto nivel de la embajada dispuesto a actuar como garantía– han resultado casi imposibles de cumplir.

Explicó: “Lo que pasó es que ya hicimos la solicitud en el tribunal superior pero la jueza nos puso una especie de condición que es un poco difícil de cumplir porque ella es extranjera”.

“Nadie se ofrecería como voluntario para actuar como depositario de una persona que no conoce. Ésa es la dificultad que estamos teniendo”.

Añadió que la familia de su cliente en el Reino Unido no puede actuar como garante según la ley de Sri Lanka.

Perera dijo que su equipo todavía está buscando cuatro voluntarios que actúen como fiadores.

“Si alguien se presenta fácilmente, podemos acudir al tribunal superior y presentar una moción”, dijo, añadiendo que también podrían aplicarse otras condiciones financieras no especificadas.

“Ella está cooperando… hablando con sus amigos en Australia y preguntándoles si pueden ser voluntarios”.

Charlotte sigue “frustrada pero esperanzada”, según su abogado.

“Ella escuchó la buena noticia el 9 de septiembre de que se le habían dado algunas condiciones para conceder la libertad bajo fianza… así que debe estar deseando salir y pasar un buen rato con sus amigos”, dijo.

La detención continua de Charlotte se produce después de que Bella Culley, de 19 años, saliera libre de una cárcel de Georgia y aterrizara en el aeropuerto de Luton después de una terrible experiencia de cinco meses.

Bella, embarazada, de Billingham, fue arrestada en mayo después de presuntamente contrabandear 31 libras de cannabis desde Tailandia.

Ella dijo al tribunal que una pandilla violenta la había obligado a traficar y la había marcado y amenazado de vida.

Según los informes, su familia pagó £140.000 para asegurar su liberación, y los fiscales aceptaron liberarla por motivos de compasión.

Bella ahora está de regreso en el Reino Unido, esperando a su bebé antes de Navidad.

Su caso ha llamado la atención internacional sobre el creciente número de jóvenes viajeros británicos presuntamente explotados por bandas de narcotraficantes en toda Asia.

Perera cree que esa atención podría ayudar ahora a Charlotte.

“Hay muchas circunstancias y no es fácil”, afirmó.

“Esto se está complicando para todos los extranjeros que se encuentran detenidos en actividades delictivas en este país”.

Pero el abogado está decidido a no darse por vencido.

SENTIMIENTOS FESTIVOS John Lewis revela un conmovedor anuncio navideño ambientado en un nostálgico tema house de los 90 CARNICERÍA DE TRÁFICO Autopista cerrada con retrasos de DOS HORAS tras accidente entre camión y furgoneta

“Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para hacer lo mejor”, dijo.

“Hay caminos legales en los que tenemos que trabajar… estamos contraatacando”.