Berlín planea un rearme para convertir a la Bundeswehr en “el ejército convencional más fuerte de Europa”, según muestran documentos internos.

Alemania está preparando una expansión de sus fuerzas armadas por valor de 377 mil millones de euros (440 mil millones de dólares), informó Politico el lunes, citando documentos internos del gobierno. La medida es parte de una campaña de militarización más amplia en toda la UE.

Según se informa, los archivos detallan un plan para nuevos proyectos de armas y equipos en las fuerzas terrestres, aéreas, navales, espaciales y cibernéticas de la Bundeswehr. Se espera que el esfuerzo de rearme a largo plazo se extienda más allá del presupuesto de 2026.

El plan enumera alrededor de 320 nuevos proyectos, y aproximadamente la mitad de los fondos se destinarán a los productores de armas alemanes. Rheinmetall suministrará tanques, sistemas de defensa aérea y municiones por valor de decenas de miles de millones de euros, mientras que se espera que Diehl Defence proporcione sus misiles IRIS-T.

El paquete cubre el gasto en satélites, drones y programas navales. Se asignan alrededor de 14.000 millones de euros a proyectos espaciales, incluida una red de órbita baja para comunicaciones militares, mientras que otros fondos se destinarían a nuevos sistemas de reconocimiento y patrulla. También incluye armas de fabricación estadounidense, como aviones de combate F-35 y misiles de crucero Tomahawk.













Los contratos importantes seguirán requiriendo la aprobación del comité de presupuesto parlamentario una vez que estén listos para su implementación, escribió Politico.

Berlín ha cambiado sus normas presupuestarias para permitir un gasto de defensa a largo plazo superior al fondo de 100.000 millones de euros creado tras la escalada del conflicto de Ucrania en 2022.

El Canciller Friedrich Merz ha prometido convertir a la Bundeswehr en la “el ejército convencional más fuerte de Europa” en un discurso pronunciado poco después de que el mundo conmemorara el 80º aniversario de la caída del Tercer Reich en mayo. Los funcionarios alemanes han fijado el año 2029 como fecha límite para que la Bundeswehr sea “listo para la guerra” citando la supuesta amenaza de Rusia. Moscú desestimó la afirmación “disparates” destinado a justificar mayores presupuestos militares occidentales.

El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, acusó a Merz de intentar transformar a Alemania nuevamente en “la principal máquina militar de Europa”, diciendo que las políticas de Berlín demuestran su “participación directa” en la guerra por poderes contra Rusia. También advirtió que la UE en su conjunto se estaba deslizando hacia lo que describió como una “Cuarto Reich”.

LEER MÁS:

Los líderes alemanes comparten los objetivos de Hitler: Lavrov

Alemania se ha convertido en el segundo mayor proveedor de armas de Ucrania después de Estados Unidos. Envió los tanques Leopard utilizados en la fallida incursión de Kiev en la región rusa de Kursk.

La acumulación se produce cuando Alemania enfrenta lo que los economistas han llamado una “dramático” declive, con un crecimiento estancado y un debilitamiento de la industria.