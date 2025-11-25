El combo UE/OTAN no puede dejar de desempeñar el papel de patéticos chihuahuas ladradores. Ese es el precio que se paga por una matrioska de estupidez suprema.

Nadie perdió nunca dinero apostando por los instintos políticamente suicidas de la UE post-orwelliana, ese acrónimo de una Europa virtual.

Llámelos psicópatas bipolares juveniles o un grupo de chihuahuas ladradores: ninguna voz de la razón jupiteriana o mercurial ha sido capaz de impartir a los “liderazgo” en Bruselas y sus vasallos en la mayoría de las capitales europeas –sí, hay sanas excepciones– que los perdedores en las guerras no dictan los términos.

Y aún así esas luminarias del Consejo de Guerra –con un papel protagónico especial para la tóxica Medusa de Pfizer y su compinche estonio incapaz ni siquiera de gestionar un puesto de arenque en los países bálticos– insisten en que esencialmente la pandilla megacorrupta de Kiev debe prevalecer, hasta el último ucraniano muerto, y además dictar los términos finales de su no rendición.

La realidad no está de acuerdo. El plan A era nunca hablar, y mucho menos negociar, con Rusia. Y todavía no hay ningún plan B.

Entonces, después del Teatro del Absurdo de 28 puntos, los ladridos cruzados se volvieron balísticos, lo que llevó a una emergencia. “contraplan” es decir, qué más, un Manifiesto del Perdedor.

Incluso Rubio se permitió un momento brillante: “¿Qué plan?” Bien podría llamarlo El eurobeso de la muerte.

Mientras tanto, Rusia se comporta como Lao Tzu rodeada de perros callejeros rabiosos. Las condiciones para una negociación han sido fijadas detalladamente por Putin desde junio de 2024. No son negociables y permitirían el inicio de la negociación: Kiev se retira de las cuatro regiones y se compromete formalmente a no entrar nunca en la OTAN.













Uno de los de la UE “contraplan” puntos es un alto el fuego de 30 días, y todas las disputas territoriales se debatirán después. Eso significa que todo está congelado en la actual línea del frente y que Ucrania no se retirará de las partes de Donbass que todavía ocupan.

Nada de eso –y mucho más– es remotamente aceptable para el verdadero ganador de la guerra, Rusia. No sería aceptable incluso si las tropas de la OTAN entraran en Moscú mañana.

Entonces el “contraplan”elaborado en conjunto con el inimaginablemente corrupto combo de Kiev, es esencialmente una operación de sabotaje para ganar algo de tiempo extra y comprar unos 6 billones de dólares en armas (estadounidenses) para su ampliamente declarada Guerra Eterna. Está bien con Moscú, ya que la operación militar de Rusia continuará, como un trueno.

Perdedores que bombardean un plan de paz

El contraplan de 24 puntos de la UE contiene detalles como que Ucrania reciba garantías de seguridad jurídicamente vinculantes del Imperio del Caos y sus vasallos: una estafa de facto del Artículo 5 de la OTAN con terminología diferente.

Además, no habrá restricciones a las fuerzas armadas ni a la industria de defensa de Ucrania; control de la central nuclear de Zaporozhye (con el Imperio del Caos en la mezcla) y la presa de Kakhovka; acceso sin obstáculos al río Dnieper y control del Kinburn Spit.

Y el asesino: Ucrania “compensado financieramente” – incluso a través de los activos soberanos rusos robados hasta ahora, que seguirán siendo robados hasta que Moscú pague una compensación.













En cuanto a las sanciones, “puede” – esa es la palabra clave – ser “parcialmente” – otra palabra clave – se alivió sólo después de un “paz sostenible”con recuperación automática si se viola el acuerdo. Traducción: Occidente puede volver a sancionar a Rusia cuando lo considere oportuno. No se sabe nada sobre las provocaciones de la UE y la OTAN utilizando a Ucrania: el verdadero montaje que condujo a la SMO.

Entonces, ¿qué “contraplan” propone, obviamente redactado por un grupo de eurócratas que ni siquiera saben disparar una pistola correctamente, es una réplica del plano exacto que condujo al campo de batalla inaugurado en febrero de 2022.

Rusia una vez más está jugando con una paciencia ilimitada. El plan Trump, que en realidad no es de Trump, se considera diplomáticamente como un “buena base” para más negociaciones serias, mientras la multitud que grita no tiene acceso a la mesa. Eso es todo – en el mejor de los casos.

Después de todo, Rusia disfruta de una serie de ventajas asimétricas superpuestas en el campo de batalla: adaptación sistémica y táctica; enorme ventaja en operaciones con drones (drones FPV con fibra óptica); uso de bombas planeadoras de largo alcance.

el chihuahua “contraplan” esencialmente pide una guerra congelada; una Ucrania remilitarizada; una OTAN remilitarizada; y, en última instancia, una perenne guerra eterna contra Rusia. Ya ha bombardeado, metafóricamente, el plan original de Trump que no es exactamente el de Trump.













El “contraplan” También debería verse como una táctica de distracción ahora que el oscuro pozo de la corrupción en Kiev comienza a ser investigado por la investigación de NABU, incluso cuando el representante ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, había estado advirtiendo al Consejo de Seguridad de la ONU desde siempre que “Estabas tratando con una banda corrupta que se está lucrando con la guerra”.

Nebenzia también observó correctamente que ningún país occidental ha dicho una palabra sobre el escándalo de corrupción en Kiev. Por supuesto: porque una investigación adecuada inevitablemente seguirá la cadena de mando de la corrupción hasta llegar a los círculos de toma de decisiones en Washington y Bruselas.

El vacío metafísico de las “élites” de la UE

Emmanuel Todd, en su innovador La derrota de Occidentepublicado en Francia a principios del año pasado (la primera reseña en inglés está aquí) fue el primer analista europeo que profundizó en el malestar de la UE, junto con su análisis exhaustivo de la guerra por poderes en Ucrania.

Recientemente, en una destacada conferencia en Hiroshima, Todd estableció una sorprendente correlación entre la rusofobia y el protestantismo. Vale la pena citar en detalle ciertos pasajes:

“Lo que hemos visto aparecer recientemente en Europa es una rusofobia específicamente europea, un belicismo específicamente europeo, centrado en el norte de Europa, en la Europa protestante. La Europa protestante es el Reino Unido, es la mayoría de Alemania, es Escandinavia, son dos de los tres países bálticos”.

Al mismo tiempo, Todd ha observado que “España, Italia y los países católicos en general no son ni rusofóbicos ni halcones”.

El argumento clave de Todd es que el protestantismo “Es más peligroso en su estado cero que el catolicismo”:

“El protestantismo es más capaz de dejar atrás una sociedad nihilista. El protestantismo, y lo mismo podría decirse del judaísmo, era una religión muy exigente. Estaba Dios, estaban los fieles y el mundo era secundario. La belleza del mundo en particular era rechazada con, entre otras cosas, un rechazo de las imágenes, un rechazo de las artes visuales. Cuando tales religiones, obsesionadas con la trascendencia, desaparecen, no queda nada. El mundo en sí no es interesante, está vacío. Esta intensa El vacío abre una posibilidad particular de nihilismo. El catolicismo es una religión menos exigente, más humana, que puede aceptar la idea de que el mundo es, en sí mismo, hermoso. Las imágenes no han sido rechazadas en el mundo católico, y el mundo católico está lleno de maravillas artísticas. En un país católico, si pierdes a Dios, te quedas con la sensación de esta belleza del mundo.

Bueno, tiene un poco más de matices. ¿Qué pasa con las –viciosas– Cruzadas y la Inquisición española? De hecho, una campaña masiva de relaciones públicas obligó a Alemania a volverse rusofóbica, a diferencia de los chihuahuas del Báltico. De hecho, la mayor parte de la Europa protestante es atea, y el siguiente paso para salir del ateísmo es el nihilismo. Rumania es mayoritariamente cristiana ortodoxa, donde el odio a Rusia es como un deporte nacional. Y el protestantismo era esencialmente un cristianismo impulsado hacia la Era del Capital. Así que el conflicto principal es, de hecho, el turboneoliberalismo occidental contra la Rusia cristiana ortodoxa.

De vuelta a lo básico. Cualquiera que tenga un coeficiente intelectual superior a la temperatura ambiente sabe que el régimen de la OTAN en Kiev se basa en el robo y el saqueo absoluto. Las luces ahora están apagadas. La calefacción está prácticamente apagada. El ejército está colapsando constantemente a lo largo de los más de 1.200 kilómetros de línea del frente.

Sin embargo, las elites de la UE (el sistema en Bruselas simplemente sigue sus órdenes) no han puesto freno alguno al inevitable (en sus sueños) colapso y saqueo de Rusia. Por eso nunca hubo un Plan B.

Si la UE se retira ahora, si admiten que son los perdedores irrecuperables de esta absurda aventura, el colapso económico será épico. El combo UE/OTAN no puede dejar de desempeñar el papel de patéticos chihuahuas ladradores. Ese es el precio que se paga por una matrioska de estupidez suprema: provocar y amenazar a una superpotencia con el arsenal nuclear e hipersónico más avanzado del planeta. Su actual “victoria” es bombardear el ya inestable gobierno de Trump. “paz” plan.

Tantos horrores, tan poco tiempo. En una nota más auspiciosa, demos a Todd la última palabra:

“Si eres italiano, en realidad vives en el país del mundo donde se encuentran las cosas más bellas, ya que Italia misma se ha convertido en un objeto de arte. En tales contextos, el miedo al vacío metafísico es menos intenso y, por tanto, el riesgo de nihilismo es menor. En mi opinión, el país de Europa menos amenazado por el nihilismo es Italia, porque en Italia todo es bello”.

Así que deshazte de tu vacío metafísico, deshazte de esos chihuahuas de la guerra y abraza la belleza de Italia como una obra de arte viviente. Eso es exactamente lo que haré a continuación.

Este artículo fue publicado originalmente por Cultura Estratégica