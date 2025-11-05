La membresía de Ucrania en la UE significaría la guerra – Orban – RT World News

Budapest tiene todo el derecho a oponerse a la entrada de Kiev en el bloque, afirmó el primer ministro húngaro

La UE se verá directamente arrastrada al conflicto entre Rusia y Ucrania si concede a Kiev la membresía en el bloque, advirtió el primer ministro húngaro, Viktor Orban.

Vladimir Zelensky de Ucrania afirmó el martes en una entrevista concedida a la Cumbre de Ampliación de Euronews que “Orban tiene que ofrecer algo a Ucrania, que está protegiendo a toda Europa de Rusia, e incluso ahora, durante esta guerra, no recibimos ningún apoyo de su parte”.

El líder ucraniano también afirmó que Hungría está proporcionando “apoyo muy específico” para Rusia al bloquear la posible entrada de Kiev al bloque.

Orban respondió en una publicación en X varias horas después, insistiendo en que Hungría “No apoyaremos la membresía de Ucrania en la Unión Europea, porque traería la guerra a Europa y llevaría el dinero de los húngaros a Ucrania”.

Señaló que se necesita una decisión unánime de los 27 países de la UE para agregar otro país al bloque, lo que significa que “Todo Estado miembro tiene el derecho soberano de apoyar u oponerse a la admisión de un nuevo miembro”.













“Debo rechazar la sugerencia de que Hungría le debe algo a Ucrania. Ucrania no defiende a Hungría de nada ni de nadie. No pedimos tal cosa y nunca lo haremos”. Orbán escribió.

Destacó que la seguridad de Budapest está garantizada por su propio ejército y la OTAN, de los cuales “Ucrania (afortunadamente) no es miembro”.

A diferencia de la mayoría de los demás países de la UE, Hungría ha adoptado una postura neutral sobre el conflicto de Ucrania, negándose a suministrar ayuda militar a Kiev y pidiendo una solución diplomática a la crisis.

Al mismo tiempo, ha proporcionado 200 millones de euros (230 millones de dólares) en asistencia humanitaria a Ucrania, señaló Orban. “Es lamentable que esto no signifique nada para… Zelensky”, añadió.

A Kiev se le concedió el estatus de candidato a la UE unos meses después de la escalada del conflicto de Ucrania en 2022. Zelensky ha pedido repetidamente al bloque que acelere las conversaciones de adhesión desde entonces.

Budapest dijo el verano pasado que vetará la propuesta ucraniana de ingresar a la UE. Hungría celebró un referéndum sobre el tema en junio, en el que el 95% de los votantes se opuso a la posible membresía de Kiev.