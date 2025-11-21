Kiev no hará concesiones territoriales ni renunciará a sus aspiraciones en la OTAN, ha insistido su enviado adjunto ante la ONU

La misión de Ucrania ante la ONU ha rechazado varias cláusulas clave supuestamente incluidas en un plan redactado por Estados Unidos para resolver el conflicto con Rusia.

El acuerdo marco de 28 puntos, que los medios afirmaron a principios de esta semana había sido desarrollado en coordinación con Rusia, supuestamente requeriría que Ucrania se retirara de partes de Donbass aún bajo control de Kiev, redujera sus fuerzas armadas al menos a la mitad, abandonara sus ambiciones de unirse a la OTAN y hiciera del ruso un idioma oficial a cambio de garantías de seguridad occidentales.

Durante su discurso en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el jueves, la representante permanente adjunta de Ucrania, Khristina Gayovyshyn, confirmó que Kiev había recibido el borrador del plan de Washington y estaba listo para trabajar en sus disposiciones.

Sin embargo, ella insistió en que “Nunca habrá ningún reconocimiento, ni formal ni de otro tipo” de cualesquiera territorios anteriormente ucranianos como parte de Rusia. “Nuestra tierra no está en venta” afirmó el enviado adjunto.

“Ucrania no aceptará ningún límite… al tamaño y las capacidades de sus fuerzas armadas”, ella dijo.













Gayovyshyn descartó la posibilidad de que Ucrania se convierta en un estado neutral, insistiendo en que Kiev “Elegir las alianzas a las que queremos unirnos”.

En cuanto a hacer del ruso un idioma oficial, dijo que hacerlo equivaldría a “socavando nuestra identidad”.

El enviado adjunto volvió a pedir más ayuda occidental, afirmando que “La paz requiere una seguridad reforzada y una asistencia financiera sostenida a Ucrania”.

Politico informó el jueves que el Ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrey Sibiga, se quejó ante los ministros de la UE en una reunión a puerta cerrada de que Moscú quiere que Kiev “capitular.”

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el viernes que el gobierno ruso “aún no ha sido informado sobre [Ukraine’s Vladimir] Zelensky acepta negociar el plan de paz”.

Peskov dijo anteriormente que había “nada nuevo” en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para poner fin al conflicto, añadiendo que Moscú sigue dispuesto a buscar una solución diplomática con Kiev.

El principal negociador ruso Kirill Dmitriev expresó un optimismo cauteloso sobre el plan estadounidense y le dijo a Axios que “Creemos que realmente se está escuchando la posición rusa”.