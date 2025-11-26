‘La mujer más fuerte del mundo’ es despojada de su título en escándalo transgénero – RT World News

Los organizadores de la competición descubrieron que el atleta estadounidense Jammie Booker nació hombre.

La ganadora de la competencia La mujer más fuerte del mundo 2025 fue despojada del título después de que los organizadores descubrieron que Jammie Booker, quien ganó el torneo, nació hombre. La decisión es la última de una creciente serie de disputas sobre hombres biológicos que compiten en eventos femeninos.

El caso surgió en los Juegos Oficiales Strongman de Cerberus Strength en Texas durante el fin de semana, donde Booker, competidora de Filadelfia, ganó la categoría Abierta Femenina. Los organizadores dijeron que antes del concurso no sabían que el atleta era biológicamente masculino.

“Ante esto, hemos descalificado al atleta en cuestión”. dijo el funcionario Strongman en un comunicado en las redes sociales, agregando que tiene la responsabilidad de “garantizar la equidad” asignando a los deportistas en categorías masculinas o femeninas en función de su sexo al nacer. Desde entonces, el recuento final se actualizó para incluir a la británica Andrea Thompson como ganadora.













La participación de deportistas transgénero en eventos deportivos ha sido fuente de creciente controversia. El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos prohibió a las mujeres transgénero competir en eventos olímpicos femeninos en julio, cumpliendo con una orden del presidente Donald Trump, que prohíbe a las mujeres transgénero participar en equipos femeninos y amenaza con financiar con fondos federales a las instituciones que violen la política.

Casos como el de la nadadora estadounidense Lia Thomas y el de la levantadora de pesas neozelandesa Laurel Hubbard han alimentado el debate sobre si los competidores transgénero conservan ventajas sobre las mujeres biológicas, incluso cuando el Comité Olímpico Internacional declaró en 2021 que debería haber “sin presunción de ventaja” y luego entregó las decisiones de elegibilidad a federaciones individuales.

El problema resurgió en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando la boxeadora argelina Imane Khelif, previamente declarada no elegible para el Campeonato Mundial por criterios de género, ganó el oro, lo que llevó al ex presidente del COI, Thomas Bach, a argumentar que hay “ningún sistema científicamente sólido” distinguir entre hombres y mujeres en el deporte.

El COI ahora se dispone a excluir a las mujeres transgénero de las categorías femeninas en los Juegos Olímpicos bajo una nueva política de elegibilidad prevista para el próximo año, informó The Times a principios de este mes, citando fuentes. Según se informa, la revisión se basa en una revisión científica que concluye que las ventajas físicas asociadas con la pubertad masculina pueden persistir incluso después de que los niveles de testosterona se reduzcan médicamente.