La mula de drogas británica Bella Culley aterriza en el Reino Unido poniendo fin al infierno de la prisión de Georgia... con una 'maleta de contrabando de cannabis'

La mula de drogas EMBARAZADA Bella Culley ha llegado a su casa en el Reino Unido, ya que su madre dijo que estaba “abrumada” por ser libre.

La joven de 19 años abrazó brevemente a familiares y amigos a la llegada al aeropuerto de Luton, antes de que los agentes la escoltaran hasta una furgoneta que la esperaba.

Las imágenes de esta noche muestran a Bella y su madre Lyanne Kennedy, de 44 años, saliendo de la terminal de llegadas del aeropuerto de Luton, acompañadas por otras dos personas.

Lyanne parece estar llevando la maleta color crema que Bella usó para contrabandear un alijo de cannabis de £200,000 en mayo.

El personal de seguridad sigue al grupo mientras atraviesan una puerta lateral.

Bella estaba vestida con una blusa gris sin mangas y pantalones grises con una manta negra envuelta alrededor de sus hombros.

Bella, de 19 años, llegó en avión desde la capital de Georgia, Tbilisi, después de una terrible experiencia de cinco meses en una cárcel infernal tras su arresto por contrabando de cannabis desde Tailandia al ex estado soviético.

Después de la liberación de Bella, Lyanne le dijo a The Sun: “Bella todavía está muy abrumada.

“Ella no ha dormido y llegar a casa con su hermano, mi hijo, es nuestra prioridad hoy”.

Se vio a la pareja llegando a un vuelo de EasyJet con lo que parecía ser la misma maleta color crema que la policía del aeropuerto de Georgia encontró llena con 31 libras de cannabis y hachís en mayo.

Su caso coincidía con uno que aparece en la foto después de su arresto y que estaba repleto de drogas en paquetes negros sellados al vacío.

Ella dijo a un tribunal que se vio obligada a traficar con el alijo desde Tailandia por una banda brutal que la marcó con una plancha y la obligó a ver vídeos de decapitaciones.

Bella debía aterrizar a las 7 p. m. en el aeropuerto de Londres Luton después de llegar para su vuelo de cinco horas y media solo 10 minutos antes del cierre del check-in.

La pareja fue directamente a la puerta de embarque Speedy y pasó con seguridad el control de seguridad.

La panza de Bella era claramente visible cuando llegó con un chaleco beige y pantalones de campana a juego.

La adolescente, que estaba muy embarazada, había generado preocupaciones de que pudiera haber superado el límite normal de 36 semanas para volar.

Pero despegó después de que su abogado confirmara que no necesitaba un permiso especial para abordar el único vuelo directo al Reino Unido.

Se decía que Bella estaba desesperada por escapar de su terrible experiencia en la cárcel y comenzar una nueva vida en su casa en Billingham, Teesside, con su bebé, que nacería antes de Navidad.

Quedó embarazada de un británico en su desastroso viaje de mochilero al Lejano Oriente antes de caer en las garras de una banda de narcotraficantes tailandeses.

Se espera que la adolescente sea sentenciada a cumplir otros 18 meses en la sombría Penitenciaría de Mujeres No. 5 cerca de la capital, Tbilisi, el lunes por la mañana después de llegar a un acuerdo de culpabilidad.

Sus padres pagaron las 140.000 libras esterlinas que las autoridades georgianas exigían para que ella saliera en libertad.

Pero los fiscales le dijeron a su abogado y a su sorprendida madre Lyanne que se le permitiría salir en libertad inmediatamente el lunes por motivos de compasión.

Bella soportó terribles condiciones carcelarias en la penitenciaría de mujeres, hirviendo pasta en una tetera y tostando pan sobre una vela en una celda con un baño con un agujero en el piso.

Pero la aliviada mochilera y su bebé ahora recibirán atención del NHS y lo celebrarán. navidad juntos De vuelta a casa.

El abogado georgiano de la adolescente, Malkhaz Salakaia, dijo hoy: “Estoy muy feliz de que haya terminado con ella en libertad. Les deseo todo lo mejor”.