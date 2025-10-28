La ‘mula de la droga’ británica Bella Culley tendrá un bebé en una cárcel ex soviética después de que su familia no pueda pagar una enorme multa

Mula de drogas EMBARAZADA Bella Culley tendrá a su bebé dentro de una cárcel ex soviética después de que su familia no pudo pagar una enorme multa a cambio de su libertad.

Bella, de 19 años, se enteró hoy de que tendría que cumplir 18 meses de prisión en Georgia a pesar de que su familia pagó una enorme multa de 140.000 libras esterlinas.

Ella se había declarado culpable a importar una enorme reserva de canabis de Tailandia al antiguo estado soviético – y llegó a un acuerdo para salir libre con los fiscales.

Pero su intento de salir de la cárcel se vio frustrado después de que su familia no pudo recaudar dinero para un acuerdo de culpabilidad de 215.000 libras esterlinas.

Se les dio hasta el 28 de octubre para recaudar el monto total antes de que el juez imponga una pena de cárcel el 2 de noviembre.

La madre de Bella, trabajadora benéfica, Lyanne Kennedy, de 44 años, y el padre, técnico en plataformas petroleras, Niel Culley, de 49 años, han estado intentando desesperadamente pedir prestado dinero en efectivo, pero admitieron que se habían quedado cortos.

Se entiende que la familia entregó hoy sólo 500.000 lari georgianos (140.000 libras esterlinas) en un acuerdo de culpabilidad que hará que el juez Giorgi Gelashvili condene a Bella a dos años de prisión.

Esto significa que la adolescente británica ahora dará a luz a su bebé tras las rejas en una sombría cárcel de Georgia.

Bella, que se espera que dé a luz a su bebé antes de Navidad, pareció atónita cuando hoy se anunció su sentencia de 18 meses en un tribunal de Tbilisi.

Pero la pena se redujo en seis meses por el tiempo que ya cumplió en la sombría penitenciaría de mujeres número 5, cerca de la capital, Tbilisi.

Su familia estaba tratando desesperadamente de aclarar los arreglos para el nacimiento en medio de sugerencias de que se le podría conceder un período de arresto domiciliario a medida que se acerca el término.

Mamá Lyanne está haciendo planes para mudarse a Georgia para ayudar a criar al niño, reveló hoy frente al tribunal.

Después de la audiencia dijo: “Queremos saber más sobre el arresto domiciliario; tendría que venir a Georgia para ayudar”.

El fiscal Vakhtang Tsalugelashvili dijo al Tribunal de la ciudad de Tbilisi que se llegó a un acuerdo de culpabilidad después de que sus pagadores pagaran la cantidad parcial a cambio de dos años de prisión para Bella.

El abogado defensor Salakaia instó al juez a liberar a Bella por su embarazo después de que ella se declarara culpable y “cooperara plenamente” con la investigación.

“Queremos pedirle al juez que la deje en libertad bajo fianza, dado su avanzado embarazo”, dijeron.

Pero el juez Gelashvili respondió: “Me temo que no hay fundamentos legales para cambiar sus condiciones”.

Se cree que el padre de su hijo es un hombre británico que conoció anteriormente en otra etapa de su viaje con mochila al Lejano Oriente.

Se cree que Bella le preguntó a su abogado Giorgi Gelashvili si podría llevar a su bebé a la cárcel.

A lo que el abogado dijo: “Nadie te va a quitar el bebé”.

Bella afirmó que fue engañada para traficar 31 libras de cannabis desde el aeropuerto de Bangkok en mayo después de que una banda de narcotraficantes tailandeses la quemara con un hierro y le mostraran videos de decapitaciones.

Dijo que no tenía idea de dónde estaba Georgia y trató de dar la alarma cuando abordó un vuelo desde Bangkok.

Su abogado, Malkhaz Salakaia, dijo en una audiencia anterior: “No hubo ninguna intención maliciosa por parte de Bella; fue presionada y forzada y hay pruebas irrefutables de ello.

“Su testimonio contiene incluso los nombres y apellidos de las personas que la obligaron a transportarlo, fue amenazada, así como de su familia, incluida su madre que hoy se encuentra presente.

“Quiero subrayar que ella no entregó el equipaje; todo lo que sabe es que existe este equipaje y que ciertas personas la recibirán una vez que llegue.

“La bolsa ni siquiera estaba cerrada con llave y atravesó tres países y dos continentes, mientras que Bella hasta el día de hoy no sabe si Tbilisi es un país o una ciudad.

“Bella no cometió este crimen y no hay motivos para dudar de su testimonio”.