La nueva guarida en el bosque de Christian Brueckner descubierta como dos ‘ayudantes’ femeninas con la guarida del sospechoso Maddie, guardia pitbull

THE Sun ha localizado al sospechoso de Madeleine McCann, Christian Brueckner, hasta su nueva guarida en el bosque, mientras los fiscales prometieron seguir luchando incluso si intenta desaparecer.
El paedo, de 49 años, está siendo custodiado en su refugio en el bosque por dos espeluznantes “ayudantes” y un feroz pit bull terrier.
Pero el violador y pedófilo convicto se negó a hablar con The Sun cuando le preguntamos: “¿A qué tienes miedo?”
Se mudó de su primer campamento después de que revelamos la semana pasada que los lugareños enojados por su liberación de prisión lo habían obligado a esconderse.
Ahora espera que se le conceda una nueva identidad y empezar de nuevo después de que un tribunal le haya dado permiso para salir de Alemania.
La policía teme no poder seguirlo ya que su pulsera en el tobillo dejará de funcionar tan pronto como cruce la frontera.
Pero los fiscales intentarán retrasarlo y esperan que nuevos testigos les permitan presentar un nuevo caso en su contra.
Pitbull gruñendo
The Sun siguió a Brueckner, de 49 años, hasta su nueva guarida en las afueras de una ciudad del norte de Alemania. En nuestro primer encuentro, el pedófilo sonriente estaba sonriendo detrás de los policías.
Se dice que se hizo cercano a dos mujeres, llamadas localmente Mandy y Mona, que han estado protegiendo su campamento con un pitbull gruñendo.
Negaron tener una relación sentimental con él e insistieron: “Somos sus ayudantes”.
Más tarde desafiamos a Brueckner mientras yacía dentro de su tienda con cremallera.
Afuera había dos latas de Holsten Pils y sus zapatos, mientras que luces de hadas en las ramas, una pantalla hecha de palos y hojas y una bicicleta nueva y reluciente se sumaban a la extraña escena.
Durante dos minutos le pedimos que hablara e incluso le ofrecimos irnos si nos saludaba.
Pero sus abogados le ordenaron que no nos dijera nada después de que descubriéramos una gran cantidad de pruebas convincentes en su contra a principios de este año.
Madeleine, de tres años, de Rothley, Leics, desapareció de un apartamento de vacaciones en Praia da Luz, Portugal, en 2007, en un momento en que Brueckner estaba en la zona.
Fue nombrado principal sospechoso en 2020 mientras cumplía siete años en Alemania por la violación de una mujer de 72 años. Fue liberado en septiembre, pero marcado.
Continuaremos mientras creamos que todavía hay evidencia por encontrar, y creemos que la hay.
Fiscal Hans Christian Wolters
Esta semana, los investigadores, temiendo que desaparezca en el extranjero, solicitarán a un tribunal una prohibición temporal de viajar hasta que se solucionen los errores del equipo.
En una entrevista exclusiva, el fiscal Hans Christian Wolters afirmó: “Si abandona Alemania, será increíblemente difícil seguir vigilándolo.
“Pero no necesitamos a Christian Brueckner aquí para seguir investigando, de todos modos él no habla con nosotros.
“Continuaremos mientras creamos que todavía hay evidencia por encontrar, y creemos que sí. Una pieza de evidencia forense o un nuevo testigo podrían resolver el caso instantáneamente”.
Wolters dijo que tienen más información sobre el pedófilo de lo que el público sabe y añadió: “Hay otros testigos”.
Brueckner siempre ha negado públicamente cualquier implicación en la desaparición de Madeleine.
Pero un testigo, Helge Busching, afirmó que prácticamente se le confesó en un festival de música en España y dijo que “ella no gritó” mientras la pareja discutía el caso.
Más recientemente, Brueckner se jactó en una tienda de telefonía de que podía resolver “el escándalo del siglo”.
Queda “un asunto” por resolver
Una investigación del Sun, transmitida como documental del Canal 4 en mayo, reveló que los policías están en posesión de imágenes que ayudan a comprender que Madeleine está muerta.
En chats online con otro pedófilo, incluso habla de su desesperación por “tomar algo pequeño y usarlo durante días”.
A pesar de las pruebas circunstanciales, los investigadores se han mostrado reacios a presentar cargos por el caso por temor a que la falta de pruebas forenses perjudicara sus posibilidades.
También les asustó que un tribunal absolviera a Brueckner de violación y una serie de agresiones sexuales el año pasado, la absolución que lo puso en el camino hacia la libertad.
Desde entonces, Brueckner ha dicho que sólo le queda “un asunto” que resolver en Alemania: luego abandonará el país tan pronto como reúna algo de dinero.
Se estima que ya ha pagado 2.000 libras esterlinas en prestaciones desde que fue liberado.
CRONOGRAMA DEL CASO MADDIE
AQUÍ hay una cronología del caso que ha cautivado al mundo.
3 de mayo de 2007
Madeleine McCann desaparece del apartamento de vacaciones de su familia en Praia da Luz, Portugal, lo que provoca una búsqueda policial masiva y se convierte en uno de los casos de personas desaparecidas más famosos de la historia.
15 de enero de 2016
Un vecino informa de una posible “tumba” en la fábrica abandonada de Brueckner en Alemania del Este.
La policía encuentra imágenes perturbadoras en memorias USB y lanza una búsqueda a gran escala.
16 de febrero de 2016
Christian Brueckner es condenado por abusar de una niña de cinco años en un parque después de que se encontraran imágenes en su computadora portátil.
Fue sentenciado a 15 meses tras las rejas, pero para entonces ya estaba prófugo.
3 de mayo de 2017
Por esta época, Helge B llama a una línea directa de información después de ver un especial del décimo aniversario de la desaparición de Madeleine McCann.
Informa de una supuesta confesión de Christian Brueckner.
27 de septiembre de 2018
Christian Brueckner, que se encuentra en fuga, es arrestado por denuncias de drogas pendientes en Italia.
Es extraditado a Alemania al año siguiente.
16 de diciembre de 2019
Christian Brueckner fue condenado en Alemania por la violación de una mujer estadounidense en Praia da Luz, Portugal, en 2005, después de que su ADN coincidiera con un cabello encontrado en su cama.
Fue sentenciado a siete años tras las rejas.
4 de junio de 2020
Los fiscales alemanes revelan al mundo que tienen bajo custodia a un sospechoso bajo investigación por el secuestro de Madeleine McCann.
Por primera vez afirman que Madeleine está muerta.
Los medios alemanes lo nombraron más tarde como Christian B (Christian Brueckner).
23 de junio de 2023
En su primera entrevista, el testigo Helge B alega al periódico alemán Bild que Christian Brueckner prácticamente le confesó el secuestro de Madeleine, supuestamente diciendo que “ella no gritó” mientras hablaban del caso, en un festival de música, en España.
16 de febrero de 2024
Brueckner va a juicio acusado de acusaciones de violación y agresión sexual ajenas a McCann, en Braunschweig, Alemania.
Los fiscales esperan una condena que lo mantenga tras las rejas de forma permanente y conduzca a cargos contra McCann.
8 de octubre de 2024
Brueckner fue absuelto de todos los cargos.
Sin embargo, los fiscales presentan un recurso de apelación. Decisión pendiente.
1 de junio de 2025
La policía ordena una nueva búsqueda de pistas en Praia Da Luz, en el Algarve, Portugal.
Dura sólo tres días.
17 de septiembre de 2025
Christian Brueckner sale de prisión tras cumplir condena por violación y se le permite salir en libertad.