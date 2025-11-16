La nueva guarida en el bosque de Christian Brueckner descubierta como dos ‘ayudantes’ femeninas con la guarida del sospechoso Maddie, guardia pitbull

THE Sun ha localizado al sospechoso de Madeleine McCann, Christian Brueckner, hasta su nueva guarida en el bosque, mientras los fiscales prometieron seguir luchando incluso si intenta desaparecer.

El paedo, de 49 años, está siendo custodiado en su refugio en el bosque por dos espeluznantes “ayudantes” y un feroz pit bull terrier.

Pero el violador y pedófilo convicto se negó a hablar con The Sun cuando le preguntamos: “¿A qué tienes miedo?”

Se mudó de su primer campamento después de que revelamos la semana pasada que los lugareños enojados por su liberación de prisión lo habían obligado a esconderse.

Ahora espera que se le conceda una nueva identidad y empezar de nuevo después de que un tribunal le haya dado permiso para salir de Alemania.

La policía teme no poder seguirlo ya que su pulsera en el tobillo dejará de funcionar tan pronto como cruce la frontera.

Pero los fiscales intentarán retrasarlo y esperan que nuevos testigos les permitan presentar un nuevo caso en su contra.

Pitbull gruñendo

The Sun siguió a Brueckner, de 49 años, hasta su nueva guarida en las afueras de una ciudad del norte de Alemania. En nuestro primer encuentro, el pedófilo sonriente estaba sonriendo detrás de los policías.

Se dice que se hizo cercano a dos mujeres, llamadas localmente Mandy y Mona, que han estado protegiendo su campamento con un pitbull gruñendo.

Negaron tener una relación sentimental con él e insistieron: “Somos sus ayudantes”.

Más tarde desafiamos a Brueckner mientras yacía dentro de su tienda con cremallera.

Afuera había dos latas de Holsten Pils y sus zapatos, mientras que luces de hadas en las ramas, una pantalla hecha de palos y hojas y una bicicleta nueva y reluciente se sumaban a la extraña escena.

Durante dos minutos le pedimos que hablara e incluso le ofrecimos irnos si nos saludaba.

Pero sus abogados le ordenaron que no nos dijera nada después de que descubriéramos una gran cantidad de pruebas convincentes en su contra a principios de este año.

Madeleine, de tres años, de Rothley, Leics, desapareció de un apartamento de vacaciones en Praia da Luz, Portugal, en 2007, en un momento en que Brueckner estaba en la zona.

Fue nombrado principal sospechoso en 2020 mientras cumplía siete años en Alemania por la violación de una mujer de 72 años. Fue liberado en septiembre, pero marcado.

Continuaremos mientras creamos que todavía hay evidencia por encontrar, y creemos que la hay.

Fiscal Hans Christian Wolters

Esta semana, los investigadores, temiendo que desaparezca en el extranjero, solicitarán a un tribunal una prohibición temporal de viajar hasta que se solucionen los errores del equipo.

En una entrevista exclusiva, el fiscal Hans Christian Wolters afirmó: “Si abandona Alemania, será increíblemente difícil seguir vigilándolo.

“Pero no necesitamos a Christian Brueckner aquí para seguir investigando, de todos modos él no habla con nosotros.

“Continuaremos mientras creamos que todavía hay evidencia por encontrar, y creemos que sí. Una pieza de evidencia forense o un nuevo testigo podrían resolver el caso instantáneamente”.

Wolters dijo que tienen más información sobre el pedófilo de lo que el público sabe y añadió: “Hay otros testigos”.

Brueckner siempre ha negado públicamente cualquier implicación en la desaparición de Madeleine.

Pero un testigo, Helge Busching, afirmó que prácticamente se le confesó en un festival de música en España y dijo que “ella no gritó” mientras la pareja discutía el caso.

Más recientemente, Brueckner se jactó en una tienda de telefonía de que podía resolver “el escándalo del siglo”.

Queda “un asunto” por resolver

Una investigación del Sun, transmitida como documental del Canal 4 en mayo, reveló que los policías están en posesión de imágenes que ayudan a comprender que Madeleine está muerta.

En chats online con otro pedófilo, incluso habla de su desesperación por “tomar algo pequeño y usarlo durante días”.

A pesar de las pruebas circunstanciales, los investigadores se han mostrado reacios a presentar cargos por el caso por temor a que la falta de pruebas forenses perjudicara sus posibilidades.

También les asustó que un tribunal absolviera a Brueckner de violación y una serie de agresiones sexuales el año pasado, la absolución que lo puso en el camino hacia la libertad.

Desde entonces, Brueckner ha dicho que sólo le queda “un asunto” que resolver en Alemania: luego abandonará el país tan pronto como reúna algo de dinero.

Se estima que ya ha pagado 2.000 libras esterlinas en prestaciones desde que fue liberado.