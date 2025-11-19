La ‘obra de arte’ del inodoro de oro macizo creada por el infame artista que pegó un plátano a la pared se vende por £ 9,5 millones

Un inodoro DORADO se vendió por la friolera de £9 millones, apenas £1,5 millones más que su valor en oro.

El pantano de 18 quilates en pleno funcionamiento del artista moderno Maurizio Cattelan se vendió al primer postor, que según la casa de subastas Sotheby’s es una importante marca estadounidense.

La puja había comenzado en 10 millones de dólares (7,7 millones de libras esterlinas), apenas por encima del valor de sus 100 kg de oro, y aumentó a poco más de 12 millones de dólares después de agregar las tarifas.

Otro lote, el Retrato de Elisabeth Lederer del pintor Gustav Klimt, se convirtió en la segunda pieza más cara jamás vendida en una subasta.

La pintura se vendió por 236,4 millones de dólares (179 millones de libras esterlinas) en una batalla de ofertas de 20 minutos.

El inodoro dorado, llamado América, es una de las dos versiones fabricadas por Cattelan, que el año pasado vendió un plátano pegado a una pared con cinta adhesiva por 5,2 millones de dólares.

Pero es el único ejemplo que sobrevive.

Se exhibió por primera vez en el Museo Guggenheim de Nueva York en 2016, cuando más de 100.000 personas hicieron cola para tener su turno para usar el lavabo dorado.

Un segundo ejemplar fue robado del Palacio de Blenheim en 2019, pocos días después de su exhibición.

Nunca se ha recuperado y la policía cree que el inodoro estaba roto.

Dos hombres fueron encarcelados a principios de este año por su participación en el atrevido atraco.

Un tercero, el hijo del rey de las caravanas Maurice Sines, se salvó de la cárcel por ayudar a cercar el oro robado.

Antes de la venta del martes por la noche, el director de arte contemporáneo de Sotheby’s, David Galperin, calificó el inodoro como “una de las obras más emblemáticas e influyentes de Cattelan”.

“Encapsula perfectamente el interés de toda la carrera del artista por el valor, el absurdo y la crítica institucional”, añadió.

La obra de arte del plátano de Cattelan, titulada “Comediante”, fue etiquetada como revolucionaria para el mundo del arte contemporáneo.

En una subasta del año pasado, el comprador ni siquiera pudo quedarse con el plátano. En cambio, se les concedió permiso para recrear la pieza “profunda”.

El director de arte contemporáneo de Sotheby’s, David Galperin, dijo: “Lo que Cattelan realmente está haciendo es mirar como un espejo el mundo del arte contemporáneo y hacer preguntas, provocando pensamientos sobre cómo atribuimos valor a las obras de arte, qué definimos como obra de arte.

“Lo que compras cuando compras ‘Comediante’ de Cattelan no es el plátano en sí, sino un certificado de autenticidad que otorga al propietario el permiso y la autoridad para reproducir este plátano y cinta adhesiva en su pared como una obra de arte original de Maurizio Cattelan.

“Ninguna obra de arte importante, profunda y significativa de los últimos 100 o 200 años, o de nuestra historia, no provocó algún tipo de malestar cuando se dio a conocer por primera vez”.

Sin embargo, parece que el “Comediante” podría ser una broma.

A menudo se piensa que Cattelan es un “artista embaucador”, según Chloé Cooper Jones, profesora asistente en la Escuela de Artes de la Universidad de Columbia.

Ella dijo: “Pero su trabajo a menudo se encuentra en la intersección del tipo de humor y lo profundamente macabro.

“Muy a menudo busca formas de provocarnos, no sólo por provocar, sino para pedirnos que investiguemos algunas de las partes más oscuras de la historia y de nosotros mismos”.

Chloé continuó especulando que el desconcertante plátano es en realidad un comentario sobre el imperialismo y la explotación laboral.

Y continuó: “Sería difícil encontrar un símbolo mejor y más simple del comercio global y de todas sus explotaciones que el plátano.

“[It’s] al menos una herramienta más útil o al menos es un tipo de lugar adicional al que acudir en términos de las preguntas que este trabajo podría plantear.

“No es una idea tan interesante”.

Un plátano sólo cuesta 16 peniques en el Tesco local.