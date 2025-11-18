La ONU respalda la ‘fuerza de estabilización’ respaldada por Trump en Gaza – RT World News

El contingente multinacional tendrá el mandato de supervisar la desmilitarización del enclave palestino

El Consejo de Seguridad de la ONU ha adoptado una resolución redactada por Estados Unidos que respalda un plan de paz para Gaza y autoriza una “fuerza internacional de estabilización” en el enclave. Rusia, junto con China, se abstuvo, argumentando que el documento contiene numerosas advertencias prácticas y podría socavar el concepto de la solución de dos Estados.

El consejo de 15 miembros votó el lunes para aprobar el texto estadounidense, que respalda el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de Gaza y legitima la llamada Junta de Paz (BoP), que está diseñada para operar como un organismo de gobierno de transición.

La resolución también apoya el establecimiento de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) multinacional bajo el mando de la BoP. Se espera que las FSI incluyan contingentes de países árabes y otros para ayudar a brindar seguridad, entrenar una nueva fuerza policial palestina y supervisar la desmilitarización y el redesarrollo en Gaza.













El embajador estadounidense Mike Waltz elogió la resolución como “Otro paso significativo hacia una Gaza estable que pueda prosperar y un entorno que permita a Israel vivir con seguridad”. añadiendo que la ISF “apoyar la desmilitarización de Gaza, [and] desmantelar la infraestructura terrorista”.

Rusia, que podría haber vetado la resolución, finalmente se abstuvo de hacerlo, aunque Vassily Nebenzia, embajador de Moscú ante la ONU, criticó el documento por considerarlo “Otro cerdo más en un empujón”.

“El Consejo da su bendición a la iniciativa estadounidense basándose exclusivamente en el honor de Washington. Dejamos la Franja de Gaza a merced de la Junta de Paz y de las FSI, cuyos métodos de trabajo aún desconocemos”, dijo.

Nebenzia instó a los miembros de la ONU a asegurarse de que el documento “no se convierta en una cortina de humo para los experimentos desenfrenados de Estados Unidos e Israel en el territorio palestino ocupado ni en una sentencia de muerte para la solución de dos Estados”.

Aún así, explicó que Rusia había dejado de lado su propio proyecto después de tomar nota de que muchos estados árabes apoyaban la resolución estadounidense.

Al mismo tiempo, Hamás, que mantiene el control en Gaza, denunció la resolución, argumentando el mandato de las FSI de desarmar a los grupos militantes en el enclave. “Lo despoja de su neutralidad y lo convierte en parte en el conflicto a favor de la ocupación”.