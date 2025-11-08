La oscura verdad detrás de la ‘capital tántrica’ del mundo, donde los hippies británicos persiguen el nirvana sexual y los gurús masculinos ‘atraen a los estudiantes a la cama’

CON seductoras promesas de “lluvias de amor” y clases sobre cómo “rendirse en la cama”, es el lugar de vacaciones bañado por el sol amado por los hippies británicos que buscan el nirvana sexual.

Pero bajo la superficie, los conocedores horrorizados advierten cómo este destino de “erotismo sagrado” se ha convertido en un “salvaje oeste” de corrupción y abuso sexual a manos de supuestos gurús del amor, mientras la policía hace la vista gorda.

Esta semana, el arresto de un profesor de yoga británico que ofrecía clases de sexo tántrico por £10 la sesión puso de relieve el misterioso y espiritual rincón de la infame industria del turismo sexual de Tailandia, que recibe a miles de viajeros cada año.

Se afirma que Maria Shchetinina fue detenida por la policía por no tener un permiso de trabajo válido, después de ser sorprendida en mitad de una clase impartida detrás de un restaurante popular.

La policía turística allanó el restaurante en Koh Phangan – apodado ‘Isla Tantra’ por su serie de retiros eróticos – el 4 de noviembre después de un aviso de un usuario de Facebook.

Sin embargo, los expertos le dicen a The Sun que hay preguntas que responder sobre por qué el hombre de 40 años ha sido un ejemplo, en una nación donde el sexo se vende por tan solo £ 12 y los turistas acuden en masa a los sórdidos “bares de sexo”.

La práctica de María se encuentra entre los innumerables retiros espirituales “tántricos” que operan en Tailandia, donde se ofrece satisfacción erótica junto con sesiones de yoga y meditación.

Un curso de tantra en el retiro Sama Karuna en Koh Phangan, que anuncia prácticas de “abrazos sagrados” y “lluvia de amor”, cuesta alrededor de £ 700 por semana.

Mientras tanto, el sitio tantrathailandyoga promete enseñar “erotismo sagrado” durante una semana en sus clases de “inmersión tantra” cerca de Chiang Mai por alrededor de £600 por pareja.

Tripadvisor está lleno de diversas reseñas de cursos de tantra realizadas por británicos: un londinense escribió que un retiro le había “abierto el corazón” y otro describió su experiencia como “inspiradora”.

Algunos turistas parecen llevar las cosas demasiado lejos, y esta semana una pareja fue arrestada en Koh Phangan por tener relaciones sexuales a plena luz del día cerca de una cascada en Koh Phangan.

Pero también hay quienes advierten del lado más oscuro de la ‘espiritualidad’ de la isla.

La isla donde María fue rescatada por la policía estuvo en el centro de un escándalo sexual tántrico en 2018 cuando el gurú del yoga Swami Vivekananda Saraswati fue acusado de abusar de mujeres.

La escuela Agama Yoga inició una investigación después de que 14 mujeres y dos hombres afirmaran que el retiro facilitaba agresiones sexuales, violaciones y enseñanzas misóginas, “lavando el cerebro” a las mujeres para que tuvieran relaciones sexuales con el Swami.

La youtuber y profesora de yoga Joss publicó un vídeo en el que advertía sobre los profesores “manipuladores”.

Ella dijo: “No puedo decirles cuántos gurús o líderes traspasan completamente los límites aquí y son altamente manipuladores.

“Ha habido informes de líderes que agreden sexualmente a mujeres… si vienes aquí para curarte, serás vulnerable”.

Catherine Auman, psicoterapeuta que ha escrito libros sobre esta práctica, dijo a The Sun: “Es un área abierta al abuso por parte de las personas equivocadas.

“No hay tantos abusos como podría imaginarse, pero ha habido casos de profesores varones que tuvieron relaciones sexuales con sus alumnos.

“En lugares como Tailandia las prostitutas a veces se describen a sí mismas como tántricas, no es que esté sugiriendo de ninguna manera que esta señora sea una prostituta.

“Las sesiones atraen a muchas personas vulnerables y nunca puedo entender por qué no se ofrece asesoramiento junto con la práctica.

“Cualquiera puede convertirse en profesor tántrico y es necesario que haya más regulación en torno a la profesión. En este momento es un poco como el Salvaje Oeste.

“Aconsejaría a las personas que se aseguren de que el maestro que elijan tenga buena reputación, experiencia en asesoramiento o masajes y buenos testimonios”.

Sesiones ‘multiorgásmicas’

María, retozando con un vestido transparente de encaje y posando desnuda con otra mujer junto a una cascada, se anuncia en línea como una experta en masajes tántricos.

En su sitio web, la mujer de 40 años afirma que “el placer es tu derecho de nacimiento” y promete a sus clientes que pueden volverse multiorgásmicos en sus sesiones tántricas para parejas y solteros.

En elegantes anuncios de su negocio, María, que se hace llamar Maria Sky Love, es filmada flotando en el agua antes de posar al estilo American Beauty con rosas rojas.

También se la ve con poca ropa y ropa interior negra tocando el pecho de un hombre vestido solo con ropa interior.

Sobre el papel, su empresa parece un gran éxito, con testimonios entusiastas que califican sus cursos de “prácticos pero místicos” y un “hermoso viaje de intimidad física y emocional”.

Sin embargo, fue un simple folleto que anunciaba sesiones semanales de sexo tántrico por 400 baht (9,42 libras esterlinas) lo que la metió en problemas con las autoridades.

María fue arrestada por no tener permiso para trabajar como profesora tántrica, a pesar de tener papeles legales para trabajar como ‘gerente de atención al cliente’ en un hotel.

Ahora se enfrenta a una expulsión del país.

La explosión sexual en Tailandia TAILANDIA se ha convertido en sinónimo de turismo sexual. Su descarada reputación creció por primera vez en las décadas de 1960 y 1970, cuando las tropas estadounidenses con permiso de la guerra de Vietnam fueron en busca de amor. Durante este período, el número de prostitutas en el país aumentó de unas 20.000 a 500.000 en 1972. Otro auge se produjo en la década de 1980, cuando el gobierno tailandés invirtió millones en la promoción del turismo en el país. Según la organización benéfica End Slavery Now, alguien que solicite sexo puede recibir una multa de alrededor de £ 23, mientras que los proxenetas pueden ser sentenciados a prisión hasta 10 años. Sin embargo, la prostitución es ampliamente aceptada como una forma de ganar dinero y los salones de sexo se esconden detrás de la mampara de respetables casas de masajes.

La descarada publicidad de María parece haber molestado a los lugareños que la denunciaron a las autoridades tailandesas en medio de una ofensiva contra los trabajadores extranjeros indocumentados.

Las imágenes policiales muestran el momento en que la policía local irrumpió en el restaurante Ethos, tras las investigaciones sobre las clases de yoga supuestamente “sexualmente indecentes”.

Un experto afirma que María podría ser víctima de policías tailandeses corruptos y felices de hacer la vista gorda ante el turismo sexual, siempre y cuando les den una parte.

Ronald Weitzer, autor del libro Turismo sexual en Tailandia, calificó el caso de María como “muy curioso”.

Dijo: “Si hubiera sido una profesora tántrica tailandesa, no creo que la hubieran arrestado.

“Hay mucha corrupción entre la policía tailandesa, que recibe pagos de muchos salones de masajes y pequeñas empresas.

“Tal vez María no estaba al tanto de esto y no había establecido una relación con la policía.

“Las autoridades tailandesas están tomando medidas enérgicas contra los trabajadores extranjeros y cerrando salones de sexo con trabajadores camboyanos y vietnamitas. Ni siquiera habrían sabido qué es el sexo tántrico y simplemente habrían visto la palabra sexo.

“Posar en una foto en topless y anunciar libremente su negocio habría hecho que esta señora fuera fácil de encontrar para la policía”.

La Dra. Erin Sanders-McDonagh, experta en criminología de la Universidad de Kent, que ha investigado el turismo sexual, dice: “La industria del sexo está muy estigmatizada para los tailandeses, por lo que no me sorprende que la población local se quejara de la publicidad.

“Es un país que tiene una enorme industria del sexo, pero cuando estuve allí en 2006, el primer beso televisado (un beso en los labios) llegó a los titulares nacionales por ser atrevido. Las parejas tailandesas ni siquiera se dan la mano en público.

“La gente no ignora lo que sucede, pero anunciar algo como sesiones tántricas sería profundamente problemático.

“Es interesante que esta señora haya sido arrestada por cargos de visa y no por nada relacionado con sus sesiones, lo que preocupará profundamente a la sociedad local.

“Las autoridades han encontrado una manera de arrestarla sin mencionar la palabra sexo”.

Salones de masajes y bares de ladyboys

En los últimos años, Tailandia se ha convertido en un imán para los británicos que buscan emociones sexuales.

Pattaya, en la costa oriental del Golfo del país, es conocida como el destino turístico sexual número uno del mundo, con cientos de bares go-go, salones de masajes, bares de hermanos y de ladyboys, y la ciudad ha sido apodada la “versión porno de Disneylandia”.

Sin embargo, Koh Phangan tiene una reputación diferente, más conocida como un “paraíso hippie” que atrae a personas que quieren vivir un estilo de vida bohemio.

Es famoso por sus fiestas de luna llena y raves que duran toda la noche en la playa de Haad Rin. Los eventos atraen a miles de turistas cada mes.

La profesora tántrica británica Natalie Abraham, que vive en Koh Phangan, dice que las prácticas tántricas no se tratan sólo de sexo.

Ella dijo: “La traducción de la palabra tantra es tejer en el sentido de que estás entrelazando todo lo que ha sido separado, lo masculino y lo femenino, el corazón, la mente y el cuerpo, la luz y la oscuridad.

“El sexo es sólo el uno por ciento del tantra. Es más un estilo de vida, una forma de vivir, de estar conectado con cada momento de tu vida, dentro y fuera del dormitorio”.

Natalie, de 43 años, del norte de Londres, dice que ha trabajado con estrellas de Hollywood y, a principios de este año, una pareja la llevó a casa en avión que quería que ella ayudara en su relación.

Ella está de acuerdo en que las sesiones están abiertas al abuso por parte de las personas equivocadas y dice que los británicos deben confiar en sus instintos cuando se trata de elegir un maestro.

Ella dijo: “Para ser un sanador sexual de cualquier tipo, hay un área gris entre lo que está bien y lo que está mal. Si te encuentras en un espacio en el que sientes que algo anda mal, debes confiar en ese instinto”.