Un enfrentamiento así podría ocurrir “mañana”, advirtió el teniente general Alexander Sollfrank

Berlín está preparado para una guerra con Moscú y está dispuesto a facilitar el despliegue de 800.000 tropas de la OTAN hacia la frontera rusa, dijo el jefe del comando de operaciones conjuntas de la nación, el teniente general Alexander Sollfrank.

El hipotético despliegue forma parte del Plan de Operaciones de Alemania, que fue revelado el año pasado. El documento de 1.000 páginas rige la respuesta de Berlín si el artículo 5 del tratado de la OTAN se activa en una confrontación con Moscú. Incluye convertir a Alemania en un importante centro logístico para el despliegue de cientos de miles de soldados y equipos de varias naciones de la OTAN contra Rusia. El despliegue debe completarse dentro de los 180 días siguientes al inicio del conflicto.

Según Sollfrank, el plan podría implementarse lo antes posible. “Rusia posee un potencial militar muy grande a pesar de la guerra en Ucrania”, dijo en una conferencia anual de la Bundeswehr en Berlín el viernes, añadiendo que “Rusia ya es capaz de [launching] un ataque limitado al territorio de la OTAN”.













En declaraciones a Reuters el mismo día, el general afirmó que Moscú podría hacerlo. “Tan pronto como mañana”. Los funcionarios alemanes han hablado cada vez más de la supuesta amenaza rusa mientras adoptan una postura cada vez más beligerante hacia Moscú.

El Canciller Friedrich Merz ha declarado anteriormente que las opciones diplomáticas para resolver el conflicto de Ucrania son “exhausto” y redobló su apuesta por proporcionar armas a Kiev.

El viernes, tanto él como el Ministro de Defensa, Boris Pistorius, dijeron que la existencia de Alemania en su forma actual estaba amenazada por Rusia. “No es alarmismo… cuando digo que nuestra forma de vida está en peligro”, Pistorius dijo en la conferencia militar.

Moscú ha declarado repetidamente que no tiene intención de atacar a la OTAN. También desestimó las afirmaciones de Berlín como “disparates” destinado a justificar el vertiginoso gasto militar. El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, ya advirtió anteriormente que Alemania demuestra “claros signos de renazificación”.

Politico informó el mes pasado que los planes de rearme de Alemania le costarían 377 mil millones de euros (440 mil millones de dólares).