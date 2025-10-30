La OTAN envía aviones de combate después de que Putin lanzara enormes ataques en Ucrania en un intento por descarrilar la alianza Trump-Xi que podría TERMINAR la guerra

Aviones de combate de la OTAN surcaron rugiendo los cielos de Europa del Este después de que Vladimir Putin desatara uno de los bombardeos nocturnos más salvajes sobre Ucrania este año.

La brutal muestra de desafío se produjo justo cuando Donald Trump y Xi Jinping prometieron trabajar juntos para poner fin a la guerra.

Los misiles y drones del Kremlin lanzaron fuego sobre las ciudades de Ucrania, cortando el suministro eléctrico en todas las regiones y sumergiendo a millones en la oscuridad y el invierno.

Los ataques afectaron a plantas térmicas e hidroeléctricas, ferrocarriles y depósitos de petróleo y gas en un intento calculado de paralizar la red energética de Ucrania.

En Zaporizhzhia, seis niños (tres niños y tres niñas) se encontraban entre los 13 heridos cuando un dormitorio fue destrozado.

Los equipos de rescate temían que hubiera más víctimas enterradas entre los escombros.

Rusia desató sus bombarderos estratégicos en uno de los ataques más intensos del año, que incluyó misiles hipersónicos Kinzhal (o Daga), así como Kalibrs e Iskanders.

A medida que el bombardeo se intensificaba, los aviones de combate de la OTAN en Polonia se desplegaron en medio de lo que Varsovia llamó el “estado de alerta más alto a lo largo de su frontera”.

El comando operativo de Polonia dijo: “Debido al ataque de la Federación Rusa a objetivos ubicados en territorio ucraniano, las fuerzas aéreas polacas y aliadas han comenzado a operar en nuestro espacio aéreo.

“Se han desplegado pares de cazas de servicio y un avión de alerta temprana, y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar se han puesto al más alto nivel de alerta”.

Dos aeropuertos polacos, Radom y Lublin, fueron cerrados temporalmente “mientras duren las operaciones” a medida que se intensificaban las patrullas aéreas.

Polonia confirmó que sus fuerzas estaban listas para responder “inmediatamente” a cualquier incursión.

Apenas un día antes, los MiG-29 polacos habían interceptado un avión de reconocimiento ruso que volaba con su transpondedor apagado en un crudo recordatorio de la tensión en el gatillo a lo largo de la frontera de la OTAN.

Los ataques parecieron programados para coincidir con la reunión cara a cara de Trump con Xi en Corea del Sur, la primera entre los líderes de Estados Unidos y China desde 2019, en lo que parecía un intento deliberado de Putin de sabotear sus incipientes esfuerzos de paz.

Trump dijo que él y Xi habían hablado “durante mucho tiempo” sobre la guerra.

“Ucrania salió muy fuerte”, dijo.

“Hablamos de ello durante mucho tiempo y ambos vamos a trabajar juntos para ver si podemos lograr algo.

“Vamos a trabajar juntos para intentar resolver la guerra con Rusia y Ucrania”.

La dramática reunión de Trump con Xi en Busan se produjo después de meses de escalada de guerra comercial en la que las dos superpotencias intercambiaron arancel por arancel.

Hace apenas unas semanas, Trump amenazó con imponer impuestos “extraordinariamente agresivos” del 100% a las importaciones chinas y calificó los controles de exportación de Beijing como una “desgracia moral”.

Pero el jueves el tono cambió. La sesión de 100 minutos terminó con Trump susurrando algo a Xi antes de declarar la cumbre como un “gran éxito”.

Dijo que se cerraron acuerdos sobre minerales de tierras raras, fentanilo y soja, cuestiones que han plagado las relaciones entre Washington y Beijing.

Calificando las conversaciones con un “12 sobre 10”, Trump añadió: “Fue una reunión increíble. Es un gran líder. Se tomaron muchas decisiones importantes”.

Más tarde, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que China reanudaría las exportaciones de tierras raras, fundamentales para las industrias tecnológicas y de defensa de Estados Unidos, y compraría cantidades “tremendas” de soja estadounidense.

A cambio, prometió reducir los aranceles.

“No existe ningún obstáculo en el caso de las tierras raras; es de esperar que eso desaparezca de nuestro vocabulario”, afirmó.

Xi, más reservado, pidió una cooperación constante a pesar de las diferencias.

“Dadas nuestras diferentes condiciones nacionales, no siempre estamos de acuerdo”, afirmó. “Es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando”.

Los dos acordaron realizar visitas recíprocas en 2026: Trump viajará a Beijing en abril y Xi volará a Washington más adelante ese mismo año.

También insinuaron un acuerdo comercial formal “muy pronto”.

La reunión de Busan coronó un día de diplomacia de alto riesgo en el que también Trump anunció nuevas órdenes estadounidenses de pruebas de armas nucleares.