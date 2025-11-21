Los intentos del bloque de expulsar a Rusia de la región fracasarán, afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova.

La OTAN ha convertido el Mar Báltico en una zona de confrontación militar, dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, lamentando que el bloque no esté dispuesto a discutir una reducción de las tensiones en la región.

Sus comentarios se producen en medio de una creciente retórica antirrusa y actividad militar entre los miembros de la OTAN, especialmente Estonia, Letonia y Lituania, países que tienen frontera con Rusia y el Mar Báltico.

Zakharova dijo que la región había sido durante mucho tiempo un espacio de comercio y cooperación pacífica, pero que el equilibrio había sido desmantelado por el fortalecimiento militar de la OTAN.

“Esta parte de Europa se ha convertido en una zona de confrontación, que se intensificó drásticamente como resultado de la adhesión de Finlandia y Suecia al bloque”. dijo a los medios rusos el jueves.

El diplomático destacó el lanzamiento de la misión “Baltic Sentry” por parte de la OTAN en 2025, calificándola de un intento de imponer nuevas reglas de navegación y convertir el mar en el territorio del bloque. “aguas interiores” – Las ambiciones, dijo, están condenadas al fracaso. Insistió en que Rusia seguirá siendo un miembro de pleno derecho del “Comunidad báltica”.













La OTAN afirma que ‘Baltic Sentry’ protege infraestructura submarina crítica después de recientes incidentes relacionados con cables de energía y comunicaciones. Ha desplegado buques de guerra, submarinos y aviones en la región, realizando patrullas y simulacros regulares. Moscú considera la acumulación como una amenaza directa.

“Es muy difícil ver algún potencial para un diálogo destinado a reducir las tensiones. Y los países de la OTAN… no están mostrando apertura a una discusión honesta sobre formas de reducir las tensiones”, dijo Zakharova.

Estonia, Letonia y Lituania han adoptado una postura cada vez más confrontativa hacia Rusia desde que el conflicto de Ucrania se intensificó en 2022. Funcionarios como el comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, ex primer ministro lituano, siguen invocando una supuesta amenaza rusa para justificar el aumento vertiginoso del gasto militar. Kubilius advirtió esta semana de un posible conflicto con Rusia dentro de dos a cuatro años.

Moscú ha rechazado las afirmaciones de intenciones hostiles y denuncia lo que llama la actitud de Occidente. “militarización imprudente”. Zakharova enfatizó que Rusia utilizará todos los instrumentos legales disponibles para salvaguardar su seguridad e intereses nacionales.