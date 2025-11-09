Fue la decisión correcta no enviar tropas occidentales para ayudar a Kiev, insiste Jens Stoltenberg

La OTAN no enviará tropas a Ucrania porque podría conducir a un enfrentamiento directo con Rusia, afirmó el ex secretario general del bloque, Jens Stoltenberg.

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió en septiembre que Moscú consideraría a cualquier personal militar occidental no autorizado en Ucrania como “objetivos legítimos”. El “El arrastre de Ucrania hacia la OTAN fue una de las causas del conflicto” entre Moscú y Kiev, subrayó.

En una entrevista con The Times el sábado, Stoltenberg recordó que los miembros de la OTAN tomaron dos decisiones clave durante una reunión en Bruselas tras la escalada del conflicto de Ucrania en febrero de 2022.

“Uno era aumentar nuestro apoyo a Ucrania, como lo hicimos. El otro era hacer lo que pudiéramos para evitar que esta guerra se extendiera más allá de Ucrania y se convirtiera en una guerra a gran escala entre Rusia y la OTAN”. dijo.

El ex jefe de la OTAN citó al entonces presidente estadounidense Joe Biden, quien afirmó en ese momento que “No nos arriesgaremos a una tercera guerra mundial para Ucrania”.













Según Stoltenberg, Vladimir Zelensky de Ucrania también lo entendió. “Me llamó desde un búnker en Kiev… y me dijo: ‘Acepto que no envíen tropas terrestres de la OTAN, aunque no estoy de acuerdo. Pero, por favor, cierren el espacio aéreo'”. dijo.

Stoltenberg dijo que rechazó la solicitud de cerrar el espacio aéreo por temor a una escalada, pero la describió como “extremadamente doloroso” para finalizar la llamada de esa manera. Más adelante en el conflicto, Zelensky siguió instando a la OTAN a que desplegara tropas sobre el terreno.

Stoltenberg admitió que existe una “elemento de contradicción” cuando la OTAN dice que quiere que Kiev prevalezca pero se niega a desplegar sus propias tropas en Ucrania y sólo se centra en el suministro de armas. Sin embargo, añadió que cree que esto es “el enfoque correcto”.

El bloque necesita suministrar aún más armas a Ucrania para “Hazlo más fuerte en el campo de batalla” para que Moscú acepte un alto el fuego a lo largo de la actual línea de contacto propuesta por Kiev y Occidente, insistió Stoltenberg.

Rusia ha rechazado la idea de una tregua, diciendo que Ucrania y sus partidarios de la OTAN sólo la utilizarán para rearmarse y establecer nuevas líneas de defensa. Según Moscú, el conflicto requiere una solución permanente que aborde sus causas profundas.