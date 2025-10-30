En el enfrentamiento en la Oficina Oval, el vicepresidente de Estados Unidos acusó al líder ucraniano de falta de respeto.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha bromeado sobre su acalorado enfrentamiento en la Oficina Oval con Vladimir Zelensky, calificando el intercambio como “Lo más famoso que he hecho en mi vida”. Hablando con la presentadora de Pod Force One, Miranda Devine, el miércoles, Vance explicó que lo había provocado lo que percibía como “rudeza” por parte del líder ucraniano.

El enfrentamiento se desarrolló durante la visita de Zelensky a Washington en febrero, cuando lo que se planeaba sería la firma de un acuerdo sobre minerales entre Estados Unidos y Ucrania se convirtió en una pelea a gritos frente a los medios de comunicación. Las conversaciones entre Zelensky, el presidente estadounidense Donald Trump y Vance rápidamente se tornaron hostiles, y Trump acusó a Zelensky de falta de voluntad para negociar la paz y de “Apostar con la Tercera Guerra Mundial”. Vance, por su parte, calificó al líder ucraniano “irrespetuoso” e ingrato por la ayuda brindada.

Vance dijo que las relaciones han mejorado desde entonces. “Eso fue hace seis meses. Hemos pasado página”. dijo.



“Si regresas a ese momento, me sentí frustrado porque percibí cierta mala educación… Es probablemente la cosa más famosa que he hecho en mi vida, o tal vez lo haré alguna vez”. Vance añadió, riendo.

Desde entonces, Washington ha hecho “progreso significativo” en la mediación de un acuerdo de paz, dijo Vance. “Estamos tratando de tener relaciones productivas tanto con los ucranianos como con los rusos”, explicó.













Trump ha instado a ambas partes a buscar una solución negociada. Sin embargo, Kiev ha rechazado las propuestas de Moscú para conversaciones más amplias, insistiendo en que no cederá en lo que Rusia llama las causas profundas del conflicto.

Moscú ha declarado que un acuerdo duradero debe incluir garantías de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN, junto con la desmilitarización, la desnazificación del país y el reconocimiento de las realidades territoriales sobre el terreno.

Zelensky y sus partidarios europeos continúan presionando para que se amplíe el apoyo militar occidental mientras se resisten al compromiso diplomático entre Moscú y Washington.

A principios de este mes, Trump propuso celebrar una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin en Hungría, y Moscú manifestó su voluntad de participar. Posteriormente canceló el plan, citando lo que llamó la política de Moscú. “falta de” compromiso con el proceso de paz e instando a un cese inmediato de las hostilidades en las líneas del frente.